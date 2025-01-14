39-летняя Оля Цибульская показала, как выглядела в детстве

Украинская певица Оля Цибульская показала свое детское фото и обратилась к себе маленькой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Оля разместила в соцсетях черно-белое фото, на котором она изображена еще совсем маленькой с двумя косичками.

Звезда не уточнила, сколько ей лет на этом снимке и когда он был сделан. В то же время она поделилась размышлениями о важности заботы и поддержки своего внутреннего ребенка.

Артистка говорит, что "чудеса в жизни начинаются, когда мы для своего внутреннего ребенка становимся настоящим взрослым, готовым на все".

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Когда позволяем ему мечтать, баловаться, загадывать желания и в моменты отчаяния не делаем замечаний, а говорим: Я рядом! Мы все сделаем. Ничего не бойся", - написала певица.

Цибульская также обратилась к себе в детстве, подчеркнув, что все ее мечты невероятные, и она уверенно движется им навстречу.

"Моя маленькая, я тебя слышу. И ничего не изменилось. Все твои мечты крутые! Мы идем к ним. Просто немного дольше, чем хотелось", - добавила Оля.

Краткая биография Оли Цибульской

Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году одержала победу в шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале" как участница дуэта. Сольную карьеру певица начала в 2009 году.

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

В октябре 2020 года, по случаю своего 35-летия, она выпустила дебютный альбом "По барабану". Среди ее самых известных хитов - "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

В 2015-м исполнительница родила сына Нестора. Ее муж, Сергей Грисюк, является директором компании "Радивиловмолоко".

Оля Цибульская из сыном (фото: instagram.com/cybulskaya)