Рамина призналась, как бойфренд-военный относится к ее командировкам на фронт

Украинский интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай призналась, как любимый-военный относится к ее работе, в частности к командировкам на передовую.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью журналистки для Insider.

Так, по словам звезды, бойфренд уважает ее труд, ведь понимает, что она использует свою медийность и ресурсы, чтобы поддержать военных и общество, объединить людей и рассказать правду о том, что происходит на фронте.

"Езжу на передовую, потому что верю, что это - важно. Люди благодарят, и хотя это моя работа, но такие слова от жителей Херсона или Донбасса - сверхценны. Мои репортажи помогают собирать донаты для защитников и лучше разбираться в событиях на фронте, поэтому любимый всячески поддерживает меня", - поделилась Рамина.

Рамина с любимым (фото: instagram.com/raminalalala)

Она добавила, что любимый раньше не знал о специфике ее работы.

"Конечно, волнуется за меня, но всегда помогает подготовиться: учит ориентироваться во время обстрелов и действовать в критических ситуациях, чтобы я не подвергалась опасности", - рассказала Эсхакзай.

Также блогер поделилась, чем нынешние отношения для нее лучше предыдущих.

"Во-первых, когда завершились предыдущие отношения, я работала с психотерапевтом, анализировала, что именно привело к разрыву - с моей стороны и со стороны партнера. Рассуждала, как так случилось, что вместо проговаривания проблем, мы их накапливали? И потом поняла, что я всегда выбирала партнера, который отвечал бы определенным моим ожиданиям", - поделилась журналистка.

Знаменитость говорит, что сейчас у нее здоровые отношения без психологических "качелей". Бойфренд Рамины внимателен к деталям, что для нее стало открытием.

Рамина с возлюбленным (фото: instagram.com/raminalalala)

"Мне хорошо с сегодняшним партнером. Это супергерой из фильмов, который существует на самом деле, - наш защитник, которым я очень горжусь. Он красивый, спокойный, спокойный. Для меня стало открытием то, что мужчина может быть очень внимательным к деталям, и с ним - все иначе", - призналась Эсхакзай.

Напомним, в начале апреля прошлого года Рамина впервые рассказала о новом романе. Блогерша тогда лишь намекнула, что состоит в отношениях с военным.

Также журналистка поделилась, что в целях безопасности сможет его показать только после окончания полномасштабного вторжения.