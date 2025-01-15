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Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов вперше показав свою наречену (фото)

Середа 15 січня 2025 07:30
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Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов вперше показав свою наречену (фото) Михайло Діанов (фото: facebook.com/p/Михайло-Олександрович-Діанов)
Автор: Іванна Пашкевич

Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов який нещодавно оголосив, що одружується вдруге, вперше показав свою наречену.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram морського піхотинця.

Цього разу Михайло поділився фото з коханою в повний зріст, хоча в попередньому дописі, в якому чоловік повідомив про заручини, він приховав її обличчя.

"Ось така вона у мене", - підписав знімок Діанов.

Захисник &quot;Азовсталі&quot; Михайло Діанов вперше показав свою наречену (фото)

Михайло Діанов з коханою (фото: instagram.com/dianovmiha)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали компліментами обраницю морпіха і побажали парі щасливого сімейного життя.

  • З Богом. Благословення вашій родині
  • Гарна
  • Всього лише найкращого вам
  • Вау, яке ж миле фото
  • Хай вам щастить!!! А лихо обходить стороною!!
  • Фото дуже класне.. вона красуня

Що відомо про особисте життя Михайла Діанова

Понад 13 років тому захисник розлучився з дружиною Ольгою. Колишнє подружжя має спільну доньку Катерину. Після того, як морський піхотинець повернувся з російського полону, він зізнався, що досі має почуття до своєї екс-дружини, але сумнівався, чи варто їй пропонувати відновлення стосунків через страх відмови.

Наприкінці минулого року у мережі з'явилося фото, на якому Михайло зображений разом з Ольгою та Катериною. "Нарешті сім'я знову разом", - підписав він знімок.

Захисник &quot;Азовсталі&quot; Михайло Діанов вперше показав свою наречену (фото)

Михайло Діанов з екс-дружиною і донькою (фото: instagram.com/dianovmiha)

Це спровокувало хвилю чуток серед шанувальників про можливе возз'єднання подружжя. Проте згодом сам Діанов спростував ці припущення.

До слова, раніше Раміна зізналася, як бойфренд-військовий ставиться до її відряджень на фронт.

Також 39-річна Оля Цибульська показала, який вигляд мала у дитинстві.

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Михайло Діанов Стосунки Одруження
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