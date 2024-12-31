Защитник Мариуполя Дианов собирается жениться во второй раз: романтическое фото
Военнослужащий, защитник Мариуполя Михаил Дианов после развода собирается жениться во второй раз. В соцсетях он поделился радостным известием, а также показал фото.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитника пишет об этом подробнее.
Дианов собирается жениться
Это подтверждает кадр, который опубликовал в блоге защитник, а также подпись к нему. На своей странице он обнародовал совместное фото с избранницей, однако ее лицо пока решил скрыть. Он позирует с улыбкой на лице, а его возлюбленная, как можно увидеть, имеет темные волосы средней длины.
"Она сказала "да", - коротко подписал снимок защитник Мариуполя. Пока что никаких других подробностей он рассекречивать не стал.
Михаил Дианов и его возлюбленная (фото: instagram.com/dianovmiha)
Реакция сети
Тем временем друзья и поклонники поздравляют пару с важным решением и оставляют для них кучу приятных слов. Вот некоторые их комментарии:
- "Поздравляю, родной", - написал ведущий Алексей Суханов
- "Мои самые искренние поздравления, радуюсь за вас! Пусть судьба будет счастливой"
- "Поздравляю! Желаю вам счастливой и долгой жизни вместе, и детишек здоровеньких и счастливых"
- "Любви безграничной! Я искренне рад за вас"
- "Искренние поздравления, самые искренние наилучшие пожелания"
- "Желаю мирной Украины вашей семье"
Что известно о личной жизни Михаила Дианова
Военнослужащий в прошлом уже имел брак, который распался. В этих отношениях у него с бывшей избранницей родилась дочь. В марте этого года Дианов заявлял о том, что его сердце свободно и он наконец готов к новым отношениям.
"Я очень романтичный человек. Прошло много времени, я услышал слова из песни "Дим", в которых пелось: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим", и понял, что я наконец-то забыл свою бывшую жену. Я сейчас абсолютно свободен и даже возможно готов к новым отношениям", - говорил Михаил в проекте "Пісня мого життя".
Дочь военнослужащего зовут Екатерина, а бывшую жену - Ольга. В прошлом он также признавался, что ему тяжело было пережить разрыв и он даже пытался вернуть экс-избранницу, однако воссоединения между ними не получилось.
Михаил Дианов с бывшей женой и дочкой (фото: instagram.com/dianovmiha)
Кто такой Михаил Дианов
Это украинский военнослужащий, старший сержант 36-й ОМБр Вооруженных сил Украины, защитник Мариуполя, кавалер ордена "За мужество" второй и третьей степеней, почетный гражданин Тернополя. В сентябре 2022 года Михаила освободили из плена, куда он попал во время обороны "Азовстали".
Михаил Дианов (фото: instagram.com/dianovmiha)
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