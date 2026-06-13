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Соглашение между Украиной и Венгрией по нацменьшине вступило в силу, - Мадьяр

14:20 13.06.2026 Сб
2 мин
Заключение соглашения открыло Украине путь в ЕС
aimg Татьяна Степанова
Соглашение между Украиной и Венгрией по нацменьшине вступило в силу, - Мадьяр Фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)
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Украина и Венгрия официально заключили историческое соглашение относительно образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины на Закарпатье.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

"Историческое соглашение между Венгрией и Украиной относительно образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины в Закарпатье вступило в силу", - заявил Мадьяр.

Хотя полный текст соглашения еще не опубликован, ранее венгерский премьер заявлял, что Украина обязалась к всестороннему урегулированию вопросов, касающихся образовательных, языковых, культурных и политических прав примерно 100 000 этнических венгров, проживающих на Закарпатье.

Переговоры по этому вопросу уже начались при предыдущем правительстве Виктора Орбана, но не привели к окончательному соглашению.

По словам Мадьяра, его администрация смогла завершить процесс в течение нескольких недель, сохраняя при этом давние требования Венгрии по защите меньшинств.

"За несколько недель нам удалось решить проблему, которую правительство Орбана не смогло решить за десять лет", - подчеркнул он.

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Венгерский премьер добавил, что Украина официально включила свои обязательства в план действий по правам меньшинств, подготовленного в рамках процесса вступления в ЕС.

Как следствие, выполнение обещаний, данных венгерскому меньшинству, фактически также стало требованием ЕС.

"Это означает, что выполнение обязательств Украины также стало ожиданием Европейского Союза", - отметил Мадяр.

Он добавил, что как Европейская комиссия, так и Европейский совет будут следить за соблюдением Украиной обязательств. Если Киев не выполнит своих обязательств по правам меньшинств, дальнейший прогресс в процессе присоединения может быть заблокирован.

После достижения политической договоренности и официальных обязательств Украины, Венгрия предоставила свое согласие на открытие первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в ЕС.

Мадьяр, однако, отметил, что это только начало того, что, вероятно, будет долгим путем к членству. В качестве примера он отметил, что Черногория начала переговоры о вступлении в 2012 году и до сих пор не стала членом ЕС.

Переговоры между Украиной и Венгрией

Напомним, недавно Киев и Будапешт провели конструктивные переговоры по вопросам национальных меньшинств. Стороны договорились продолжить работу в рамках ранее утвержденного плана действий, а часть обязательств Украина намерена реализовать уже в этом году.

Также Киев продолжает подготовку возможной встречипрезидента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

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