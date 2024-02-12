"Ему реально очень страшно". Инна Мирошниченко рассказала о самой большой фобии 3-летнего сына

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram любимой шоумена.

Инна Мирошниченко назвала самую большую фобию сына

Сейчас звездные супруги отдыхают с детьми в Буковеле. Во время плавания в бассейне жена телеведущего рассказала, что у среднего сына Марка есть одна фобия - он боится воды.

"Марко до сих пор не поборол страх воды. Летом он упал в бассейн, когда мы были в гостях у друзей", - поделилась Инна.

Инна Мирошниченко рассказала о самой большой фобии 3-летнего сына (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Она отметила, что после той ситуации мальчик не купался, и работать с этим страхом женщина пока не готова.

"Это была моя первая и единственная попытка поплавать с ним. Но ему реально очень страшно. Наверное, я пока не готова работать с этим страхом. Потому что еще хуже сделаю", - добавила избранница Тимура.

Вспоминая день, когда Марко упал, Инна говорит, что у нее был настолько сильный стресс, что пришлось вызывать скорую.

"Если что, то у меня травма не меньше, чем у Марко. Когда мы оказались на свадьбе в доме у воды, где куча людей, мои трое детей, а глаза всего два, и я все еще помню, как Маркуся упал в воду, то ночью мне вызвали скорую. И я не шучу", - написала Мирошниченко.

Инна Мирошниченко рассказала о самой большой фобии 3-летнего сына (фото: instagram.com/_inna_mi_)

По словам жены шоумена, на отдых они взяли с собой нянь, поэтому следить за безопасностью детей будет легче.

Напомним, Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают биологических детей: 5-летнюю Мию и 3-летнего Марка.

Летом прошлого года супруги усыновили мальчика Марселя. Они увидели его в детском доме в Житомире и сразу почувствовали, что это их сын.

Пройдя длительный и сложный процесс усыновления пара забрала ребенка домой.

Сейчас Тимур и Инна готовятся стать родителями для второго ребенка. Процесс усыновления уже начался.