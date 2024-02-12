"Йому реально дуже страшно". Інна Мірошніченко розповіла про найбільшу фобію 3-річного сина
Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна шокувала історією, яка сталася з їхнім 3-річним сином.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram коханої шоумена.
Інна Мірошніченко назвала найбільшу фобію сина
Зараз зіркове подружжя відпочиває з дітьми у Буковелі. Під час плавання у басейні дружина телеведучого розповіла, що у середнього сина Марка є одна фобія - він боїться води.
"Марко досі не поборов страх води. Влітку він впав в басейн, коли ми були в гостях у друзів", - поділилася Інна.
Інна Мірошніченко розповіла про найбільшу фобію 3-річного сина (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Вона зазначила, що після тієї ситуації хлопчик не купався, і працювати із цим страхом жінка поки не готова.
"Це була моя перша і єдина спроба поплавати з ним. Але йому реально дуже страшно. Напевно, я поки не готова працювати із цим страхом. Бо ще гірше зроблю", - додала обраниця Тімура.
Пригадуючи день, коли Марко впав, Інна каже, що у неї був настільки сильний стрес, що довелося викликати швидку.
"Якщо що, то у мене травма не менше, ніж у Марко. Коли ми опинилися на весіллі в будинку біля води, де купа людей, мої троє дітей, а ока усього два, і я все ще пам'ятаю, як Маркуся впав в воду, то вночі мені викликали швидку. І я не жартую", - написала Мірошниченко.
Інна Мірошніченко розповіла про найбільшу фобію 3-річного сина (фото: instagram.com/_inna_mi_)
За словами дружини шоумена, на відпочинок вони взяли із собою нянь, тож слідкувати за безпекою дітей буде легше.
Нагадаємо, Тімур та Інна Мірошниченки виховують біологічних дітей: 5-річну Мію та 3-річного Марка.
Влітку минулого року подружжя всиновили хлопчика Марселя. Вони побачили його у дитячому будинку в Житомирі і одразу відчули, що це їхній син.
Пройшовши тривалий та складний процес усиновлення пара забрала дитину додому.
Зараз Тімур та Інна готуються стати батьками для другої дитини. Процес усиновлення вже розпочався.
Нещодавно дружина Мірошниченка назвала невідомі факти про названого сина.
Також Мірошниченко зізнався, скільки заробив за участь в Нацвідборі.