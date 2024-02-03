Жена Мирошниченко назвала неизвестные факты о приемном сыне: "Ребенок жил в личном аду"

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, правозащитница Инна, описала процесс адаптации своего приемного сына Марселя, которого они летом забрали из детдома. Мальчик рос без родителей, поэтому процесс его воспитания совсем другой.

"Это нормально"

Мирошниченко рассказала, что процесс адаптации ребенка, жившего без родителей, непрост. Но она знает, что чем спокойнее к этому относиться, тем быстрее все пройдет. Поэтому женщина держит себя в руках и не позволяла себе срываться, хотя Марсель иногда и устраивал истерики.

"Ребенок восстанавливает доверие к миру, он сначала не верит ни мне, ни окружению. А если ты неделю ведешь себя нормально, а на восьмой день срываешься - рыдаешь или кричишь, то он такой мысленно: "Ага, я чувствовал, что это не очень безопасное пространство. Они какие-то не слишком адекватные", - объяснила Мирошниченко.

"Поймите: какое-то время до знакомства с вами ребенок жил в личном аду и накопил много такого, чем не мог поделиться. Вот, наконец, он начинает доверять, хочет выплакаться. И каждый раз, когда он впадал в истерики, мы понимали, что ему нужно очиститься. Так и произошло", - добавила она.

Мирошниченко и их дети (фото: instagram.com/_inna_mi_/)

Как изменился Марсель

Жена ведущего рассказала, что сейчас мальчик уже изучает мир, и это очень важно. Ведь малыши, которые находятся в детдомах, обычно не жаждут чего-то нового и интересного.

"Их организм функционирует исключительно в режиме выживания. Удовлетворяют свои базовые потребности: дышат и едят - все. А желания развиваться, учиться говорить, касаться разных вещей нет априори. Даже в лучших заведениях все равно такое наблюдается", - пояснила Мирошниченко.

Когда она и ее муж забрали Марселя домой, он сначала ничем не интересовался. Он плохо ходил, медленно двигался и не играл игрушками. Но потом мальчик почувствовал безопасность, он стал доверять и захотел познавать мир.

Марсель с мамой (фото: instagram.com/_inna_mi_/)

"Он привыкал, раскрывался. Не было такого, что сначала был будто в каком-то непонятном состоянии, а к утру встал: "Все, теперь я ребенок, который хочет изучать мир". Мы к этому шли очень маленькими шагами: он становился более раскрепощенным, подвижным, улыбающимся", - рассказала женщина.

"Обычный ребенок в возрасте двух лет, а не оживленная деревянная кукла. А именно такое впечатление складывается, когда видишь таких детей в государственных учреждениях. Они, как куклы, которые только дышат и едят. Сказали сидеть - сидят пол часа, как работы, не двигаются, глядя в одну точку", - добавила она.