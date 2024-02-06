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Мирошниченко признался, сколько заработал за участие в Нацотборе

Вторник 06 февраля 2024 22:42
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Мирошниченко признался, сколько заработал за участие в Нацотборе Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Иванна Пашкевич

После того, как стала известна сумма, которая была потрачена на проведение Нацотбора Евровидения 2024, в сети мгновенно начали разводить шумиху. Ведущий шоу Тимур Мирошниченко сказал, что думает по этому поводу и признался, сколько заработал за участие в мероприятии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды в эфире программы "Ранок.LIVE".

Сколько заработал Мирошниченко за участие в Нацотборе

По словам знаменитости, ведущие получили невероятно малый гонорар за проведение мероприятия.

Мирошниченко признался, сколько заработал за участие в Нацотборе

Ведущие нацотбора на Евровидение 2024 (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

"Я не очень компетентен говорить о финансовой составляющей, потому что у меня гонораров не было. Я постоянный ведущий Евровидения, если кто-то думает, что я за это получаю заоблачные деньги, то это не так. У меня в контракте было прописано 185 грн, и с этих средств еще нужно налог заплатить", - сказал Тимур.

Также он добавил, что сейчас в приоритете расходы на ВСУ, однако о культурных проектах также забывать не нужно и выделять и на них средства.

Потом, говорит он, люди жалуются, что надо было направить эту сумму на нужды армии, а вместе с этим удивляются, что кто-то до сих пор потребляет российский контент.

Напомним, в этом году организацией творческого проекта занимались "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и "1+1 Продакшн". Стоимость шоу составляет почти 11 млн гривен.

Все эти деньги оплатят из государственного бюджета.

Ранее мы рассказывали, что слабослышащие украинцы возмущаются жестовым переводом на Нацотбор.

Также Данилко объяснил, кто на шоу заслужил самый высокий балл от жюри.

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