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Семья Мирошниченко начала процесс усыновления второго ребенка: "Стояли в очереди"

Вторник 30 января 2024 14:16
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Семья Мирошниченко начала процесс усыновления второго ребенка: "Стояли в очереди" Тимур Мирошниченко с женой и детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна начали процесс усыновления второго ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий супругов изданию "Факты".

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Известно, что звездная пара летом этого года усыновила мальчика Марселя.

Оказалось, что тогда Тимур и Инна планировали стать родителями сразу двух детей, однако это оказалось невозможным.

Процесс по усыновлению, признался шоумен, не из легких.

Семья Мирошниченко начала процесс усыновления второго ребенка: &quot;Стояли в очереди&quot;

Тимур Мирошниченко с женой и детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Как нам говорят, мы, пожалуй, первая семья в Украине, которая в течение года второй раз проходит всю процедуру усыновления. Четыре месяца до того мы стояли в очереди, в ожидании ее начала", - поделился он.

Также постоянный комментатор песенного конкурса Евровидение добавил, что уже с 20 января стартовали занятия с тренерами.

"Их должны пройти все, кто желает усыновить ребенка. Они длятся десять недель. Потом нам еще месяц ждать решения тренеров, можем ли мы стать родителями!", - говорит Мирошниченко.

Семья Мирошниченко начала процесс усыновления второго ребенка: &quot;Стояли в очереди&quot;

Тимур Мирошниченко с женой и детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

По словам знаменитости, первый раз они с Инной планировали взять из детского дома двух сирот, однако специалисты, которые проводят курсы для кандидатов в усыновители, не прислушались к супругам.

"Мы сразу хотели усыновить двух детей. Но тренеры к нам не прислушались и первый раз написали в заключении, что мы можем усыновить только одного ребенка", - рассказал Тимур.

Напомним, Мирошниченки воспитывают троих детей: дочь Мию, сына Марка и сына Марселя, которого они усыновили летом 2023 года.

Мальчик с рождения имеет проблемы со здоровьем.

24 ноября он перенес плановую операцию, и впереди его ждет еще несколько хирургических процедур.

Недавно жена Усика впервые показала, как выглядела во время четвертой беременности.

Также звезда "Холостяка" рассекретила, какое гражданство у ее новорожденной дочери.

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