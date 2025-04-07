Винник отменил концерт в Варшаве: никто не купил билеты, но снова "технические причины"

Так, артист планировал дать свой первый концерт с начала полномасштабного вторжения еще 21 декабря - в Польше. Однако планы изменились: выступление перенесли на следующий год.

Об этом сообщила команда Олега Винника на его официальной Instagram-странице, отметив, что причиной стали "технические обстоятельства".

Впрочем, украинцы не очень поверили в такое объяснение. В соцсетях начали писать, что настоящая причина - отсутствие интереса к событию.

На сайте по продаже билетов было видно, что зал оставался полупустым, ведь большая часть мест так и не была раскуплена.

Из-за этого многие предположили: концерт перенесли не из-за технических проблем, а из-за катастрофически низкого спроса. Особенно критичными были те, кто сомневается в искренности Винника и его заявленной поддержке ВСУ.

Теперь организаторы концерта сообщают, что мероприятие отменено.

Афиша концерта Винника в Варшаве (скриншот)

"С сожалением сообщаем, что концерт Олега Винника отменен по техническим причинам. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить любые проблемы, но в сложившейся ситуации мы не можем провести концерт, как планировалось. Возврат средств за приобретенные билеты будет осуществляться билетными операторами в соответствии с действующими процедурами. Если у вас возникли вопросы или замечания, обращайтесь в пункт приобретения билетов. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание!", - говорится на сайте.

Хотя официальной причиной отмены концерта снова названы "технические проблемы", не исключено, что настоящим основанием стала крайне низкая заинтересованность публики.

По имеющейся информации, билеты приобрели лишь чуть больше сотни человек, тогда как зал рассчитан на 1200 мест.

Напомним, после переноса концерта в Польше певец неожиданно появился с выступлением в Чехии - артист дал концерт в банкетном зале. Поклонники начали активно делиться видео с события и впечатлениями от увиденного.

Внимательные слушатели заметили несколько противоречивое: в программе выступления снова появились его русскоязычные хиты - в частности песни "Счастье" и "Не ты". Это вызвало волну возмущения в сети.

Причиной стало то, что еще в 2023 году сам Винник публично обещал больше не исполнять собственные песни на русском. В интервью КРП он тогда заявил: "Если бы открыл рот на сцене на русском языке, то просто обблювал бы себя".

Однако, как видно из видео, опубликованных TikTok-аккаунтом "Злива", певец не сдержал своих слов. Юзеры не остались равнодушными - под видео, где артист исполняет русскоязычные композиции на фоне войны, комментаторы резко раскритиковали его за непоследовательность и двусмысленную позицию.