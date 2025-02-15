Винник спел на русском и не сумел скрыть настоящее отношение к украинцам (видео)
Певец Олег Винник, который впервые с начала полномасштабной войны вышел на сцену, опозорился из-за нарушения собственного обещания. Он вернулся к русскому языку и не стал отказываться от старых хитов.
Что известно о скандальной выходке Винника и как на нее реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Концерт Винника - где и как выступал певец
Артист, который до этого пытался собрать зал в Польше, но из-за "технических проблем" перенес концерт, все же спел, но в Чехии. И если в Варшаве Винник хотел порадовать "волчиц" (так называют себя его фанатки) на более-менее большой сцене, то сейчас выбрал совсем другую локацию. Олег пел в ресторане, максимальная посадка которого - 290 человек.
Желающие посмотреть на выступление Винника все же нашлись. Он дал концерт, а на бэк-вокале была его избранница Таюне. Впрочем, без скандала не обошлось.
Дело в том, что Винник, который после начала полномасштабной войны ни разу не выступил в Украине, но немало говорил о поддержке и помощи ВСУ, вернулся к своим песням на русском языке.
Сам певец не "постит" именно тот момент, но гости и организаторы мероприятия все же сняли это на видео.
February 15, 2025
Реакция сети
Виннику быстро напомнили, что он нарушил собственное обещание. Певец не только обманул фанов, но и показал, что думает как об украинцах, так и о русском языке.
"Пока мы спали, Олег Винник обблевал себя на сцене во время концерта в Чехии. В июне 2023 года певец в интервью сказал, что не будет никогда петь на русском, потому что это то же самое что обблювать себя (на этом даже акцент на обложке делался). И вот вчера на концерте Винник горланил свои русскоязычные нетленки. Поэтому после этого все остальные его заявления, включая миллионы донатов, можно смело делить на ноль", - говорится в Telegram-канале "Что ты знаешь о Бобуле".
Кроме этого, авторы сообщения отметили, что ситуация имеет печальный вид. Ведь карьера Винника "так скатилась до кабаков, хотя каких-то три года назад был одним из самых популярных артистов в Украине".
На это также отреагировал продюсер Олег Боднарчук. Он наоборот не грустит из-за того, что карьера певца сейчас оказались в таком положении.
"Автору этого сообщения грустно, что Винник скатился до кабаков, а мне, например, было грустно, что в свое время своими песнями он превратил всю страну в большой кабак", - отметил он.
А юзеры, которые активно комментируют поступок Винника, слов почти не подбирают:
- "Очень противно"
- "Это не удивительно"
- "Когда-то в далеком 2014-2015 моя мама очень тащилась от него, стоял на звонке, смотрела все концерты. А я постоянно фукала, что это ф*гня и он мне "скользкий тип". Собственно, моя чуйка меня не подвела".
К слову, ранее Олег Винник показал свою "тайную" жену, которая сильно изменилась.
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При создании материала были использованы источники: Instagram-страница The Diamond Hall, Telegram-каналы "Что ты знаешь о Бобуле" и "Территория Б".