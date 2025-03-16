"Ненужные люди". Украинский певец честно сказал, что думает о сбежавших Виннике и Потапе

Украинский рэпер Палиндром, настоящее имя которого Степан Бурбан, поделился своим отношением к артистам, которые сейчас находятся в "вечных турах", в частности к Олегу Виннику, Потапу, Сергею Бабкину и другим.

Палиндром отметил, что не обращает внимания на тех, кто сбежал из Украины и находится во время большой войны за границей.

Он не интересуется их жизнью, считая их пребывание в информационном пространстве лишним.

"Да я бы о них не вспомнил, наверное, и через месяц, и через два, а может и больше. В моем информационном пространстве этих персонажей не существует уже достаточно давно. Я ими не интересуюсь и, соответственно, меня совсем не интересует, что там у них происходит, что они делают и так далее. То есть мое отношение, оно никакое - его в принципе не существует", - подчеркнул певец. Палиндром (фото: instagram.com/palindrom.ed)

Бурбан добавил, что для него нет смысла снова поднимать эти имена в медиапространстве, даже в контексте негативной критики, поскольку это лишь привлекает к ним еще больше внимания.

"Если мы лишний раз тянем эти фамилии в информационное пространство, даже в контексте негативном, то мы все равно о них напоминаем. Самый лучший вариант - это сознательный игнор, органический, который сам по себе работает на то, чтобы какие-то ненужные люди, ненужные явления оставались в прошлом, как пройденный этап", - подытожил рэпер.

Совсем другая ситуация с творчеством и планами самого Палиндрома. Певец, который в этом году со своей командой отправляется в свой первый зарубежный тур, рассказал, как выступления артистов за рубежом могут помочь рассказать миру об Украине и ее современной культуре. Палиндром (фото: instagram.com/palindrom.ed)

"Главные месседжи для фанов: собирайте деньги, чтобы иметь чем донатить, выкупать эксклюзивные лоты на аукционе, которые не повторяются, это важно. Так же иметь деньги, чтобы приобрести эксклюзивный мерч, который мы тоже больше не привезем и возможности купить его где-то после тура не будет", - поделился мнением Палиндром.

Он также призвал фанов не пропустить возможность посетить его концерт за рубежом, поскольку этот момент является уникальным и важным.

"Ну и конечно - просто прийти на концерт, потому что это первый наш зарубежный тур, он особенный тем, что он первый, но также особенный тем, что если даже в потенциальном будущем состоится ещё какой-то второй тур, то он всё равно будет другим. И он будет с другой программой, с другими эмоциями, в другое время и так далее", - добавил рэпер.

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