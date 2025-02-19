"Опять зашел не в ту дверь". Экс-продюсер Винника поймал его на лжи

Экс-продюсер Олега Винника Александр Горбенко заявил, что певец вводит публику в заблуждение, и рассказал настоящую причину, почему тот пел на русском языке на концерте в Праге .

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страничку Горбенко.

Вокруг Винника разгорается очередной скандал. Певца раскритиковали после его выступления в Праге, где он исполнил несколько песен на русском, хотя ранее уверял, что больше не будет петь на этом языке.

Пока сам артист воздерживается от комментариев, его защищает глава официального фан-клуба Валерия Барон.

Она объясняет, что артист спел русскоязычные композиции по просьбе своих поклонников.

Однако бывший продюсер Олега поставил под сомнение эти объяснения и привел свои аргументы.

Александр Горбенко заявил, что на обнародованных видео песни звучали под фонограмму.

По его словам, за два дня до концерта Винник собрал музыкантов и проводил репетиции в ресторане, где и состоялось выступление.

Таким образом, программа концерта была подготовлена заранее, а плейбек уже находился на компьютере.

"Пишут в директ: "А что тут такого, спонтанно спел на русском "по просьбе", а музыканты подхватили". Объясню для тех, кто не в теме. На видео песни звучат с плейбеком (фонограммой). Олежка встретился с музыкантами за два дня до концерта и проводил первые репетиции в том самом ресторане, соответственно программа концерта была пройдена на репетициях, а плейбек концерта залит в компьютер", - написал продюсер.

"Не надо списывать все на спонтанное решение и сваливать с больной головы на здоровую", - отметил он.

Что известно о концерте Винника в Праге

Олег Винник, который сначала планировал выступление в Польше, но впоследствии перенес его по якобы "техническим причинам", в конце концов выступил в чешском ресторане с максимальной вместимостью 290 мест.

Несмотря на скромный зал, артист нашел свою аудиторию. Во время выступления его поддерживала бэк-вокалистка и избранница Таюне. Однако этот концерт не прошел без споров.

Олег Винник спел на русском в Праге (скриншот)

Дело в том, что Винник, который после начала полномасштабного вторжения так и не дал ни одного концерта в Украине, хотя неоднократно заявлял о поддержке ВСУ, во время выступления снова исполнил несколько песен на русском.

Сам певец не публиковал кадры с этим моментом, однако зрители и организаторы мероприятия зафиксировали его на видео.