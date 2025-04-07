Винник скасував концерт у Варшаві: ніхто не купив квитки, але знову "технічні причини"

Так, артист планував дати свій перший концерт від початку повномасштабного вторгнення ще 21 грудня - у Польщі. Однак плани змінилися: виступ перенесли на наступний рік.

Про це повідомила команда Олега Винника на його офіційній Instagram-сторінці, зазначивши, що причиною стали "технічні обставини".

Втім, українці не дуже повірили в таке пояснення. У соцмережах почали писати, що справжня причина - відсутність інтересу до події.

На сайті з продажу квитків було видно, що зал залишався напівпорожнім, адже велика частина місць так і не була розкуплена.

Через це багато хто припустив: концерт перенесли не через технічні проблеми, а через катастрофічно низький попит. Особливо критичними були ті, хто сумнівається в щирості Винника і його заявленій підтримці ЗСУ.

Тепер організатори концерту повідомляють, що захід скасовано.

Афіша концерту Винника у Варшаві (скріншот)

"З жалем повідомляємо, що концерт Олега Винника скасовано з технічних причин. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб розв'язати будь-які проблеми, але в ситуації, що склалася, ми не можемо провести концерт, як планувалося. Повернення коштів за придбані квитки здійснюватиметься квитковими операторами відповідно до чинних процедур. Якщо у вас виникли запитання чи зауваження, звертайтеся до пункту придбання квитків. Перепрошуємо за можливі незручності та дякуємо за розуміння!", - йдеться на сайті.

Хоча офіційною причиною скасування концерту знову названо "технічні проблеми", не виключено, що справжньою підставою стала вкрай низька зацікавленість публіки.

За наявною інформацією, квитки придбали лише трохи більше сотні осіб, тоді як зал розрахований на 1200 місць.

Нагадаємо, після перенесення концерту в Польщі співак несподівано з’явився з виступом у Чехії - артист дав концерт у банкетній залі. Шанувальники почали активно ділитися відео з події та враженнями від побаченого.

Уважні слухачі помітили дещо суперечливе: у програмі виступу знову з’явилися його російськомовні хіти - зокрема пісні "Счастье" та "Не ты". Це викликало хвилю обурення в мережі.

Причиною стало те, що ще у 2023 році сам Винник публічно обіцяв більше не виконувати власні пісні російською. В інтерв’ю КРП він тоді заявив: "Якби відкрив рота на сцені російською мовою, то просто обблював би себе".

Однак, як видно з відео, опублікованих TikTok-акаунтом "Злива", співак не дотримався своїх слів. Юзери не залишилися байдужими - під відео, де артист виконує російськомовні композиції на тлі війни, коментатори різко розкритикували його за непослідовність і двозначну позицію.