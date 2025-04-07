"Сиди молча и не возвращайся": актриса и жена военного резко высказалась об артистах-беглецах

Актриса Евгения Мякенькая, муж которой защищает Украину на фронте, поделилась честным мнением об известных артистах, которые уехали за границу и не возвращаются. Она призналась, что такое поведение ее задевает.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Мякенькая рассказала в интервью "Апострофу Lime" .

Известная актриса высказалась об артистах-беглецах

По словам Мякенькой, ее раздражают известные персоны, которые сейчас находятся за границей после побега из Украины. Более того, она советует таким мужчинам "сидеть молча".

"Меня это бесит. Уехал - сиди молча и не возвращайся в Украину. Не надо показывать, как ты ходишь по ресторанам, какие там громкие концерты, как классно в Майами и тому подобное. Пусть хотя бы деньгами армии помогут", - заявила Евгения.

Актриса добавила, что такие ситуации раздражают ее и из-за того, что ее муж защищает Украину, пока некоторые знаменитости просто сбежали.

"Задевает такое поведение как жену военного. Мне больно за детство наших детей, которое просто украли", - призналась Мякенькая.

Мякенькая с сыном и мужем (скриншот)

Избранник Евгении - сценарист Александр Зарубей. Он встал на защиту Украины и не много рассказывает о том, где именно воюет. Но актриса говорила, что бывало и такое, когда она не могла связаться с мужем по 5 дней.

"Мой муж выбрал разведку. Сейчас он дома в отпуске. Больше ничего не скажу", - пояснила она.

Муж Мякенькой родом из Алчевска - этот город находится в оккупации с 2014 года. Его родители остались там.

"Да, они под оккупацией, но считают себя украинцами. Перед полномасштабным вторжением планировали приехать на день рождения внука. Бабушка готовила сюрприз, но все переломила война. В течение трех лет внука она видит только через видеосвязь", - отметила Евгения.