Известная художница внезапно поддержала скандальную Соню Морозюк: "Я ее уважаю"

Украинская художница Евгения Гапчинская высказалась о скандале вокруг Сони Морозюк и ее уже бывшего жениха Гринкевича. Оказалось, что она "уважает" девушку.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Гапчинская сказала в интервью для проекта "Наодинці", которое вышло на YouTube-канале ТСН.

"Она художник"

По словам Гапчинской, каждое проявление творчества имеет право на существование. Она напомнила, что многим нравились картины Морозюк. А потому ей якобы не стоит стесняться своих работ.

"Морозюк делала свои картины так, как чувствовала, как считала нужным. И всем людям это нравилось, ну не всем... Каждое творчество имеет право на существование. То есть я по-доброму отношусь. Это семье Гринкевичей нужно стыдиться своих действий, а не Соне Морозюк. Она художник, ей стесняться своих картин не нужно", - заявила Гапчинская.

Гапчинская высказалась о Морозюке (скриншот)

"Есть личная обида"

Художница отметила, что узнала о Морозюк буквально за неделю до того, как "прогремело" дело Гринкевичей.

"Я увидела просто ее интервью по телевизору, где она говорит, что работает с пяти утра и заработала себе на квартиру. И это очень резонирует со мной", - заявила Гапчинская.

Морозюк и Гринкевич (фото: facebook.com/plinskiymedia)

Но даже после всего художница, хотя и имеет обиду на Гринкевичей, не осуждает Морозюк. Гапчинская заявила, что уважает скандальную девушку.

"У меня еще есть личнаяобида. Потому что это я же покупала одежду своему мужу, потому что ему не подходили те штаны, которые купили Гринкевичи. У меня это все просто как-то вскипело и не стыковалось... Даже после этого, да, я считаю, что это человек, рисовавший свои картины, и картины классные", - заявила художница.

"Зачем вы их покупали, зачем вы их вешали у себя дома, если вам не нравилось?.. Если вам классно, то вешайте и покупайте. Если вам кто-то говорит, что это плохо или еще что-то, никого не слушайте. И Соню я уважаю за ее картины, за то, что она работает. И за то, что она делает", - добавила она.

Дело Гринкевичей - последние новости о Морозюк

Напомним, бывшего избранника художницы Романа Гринкевича и его отца подозревают в хищении средств Минобороны. Морозюк не сразу комментировала скандал. Но потом она заявила о разрыве помолвки с Гринкевичем.

Кроме этого, художница оправдалась из-за квартир на "честно заработанные" деньги. Недавно стало известно, что Гринкевич впервые высказался о бросившей его Морозюк.