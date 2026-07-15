Корецкий уже встретился со "Слугами народа" как кандидат в премьеры: все детали

Сергей Корецкий сегодня уже встретился со "Слугами народа" в качестве кандидата в премьер-министры. Разговор состоялся без участия президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от СН Ольгу Василевскую-Смаглюк в Telegram .

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График назначений: Сегодня вечером при участии президента Зеленского будет сформирован пакет кадровых решений, который Верховная Рада планирует рассмотреть и проголосовать завтра .

Сегодня вечером при участии президента Зеленского будет сформирован пакет кадровых решений, который Верховная Рада планирует рассмотреть и проголосовать завтра Приоритеты голосования: Парламент должен назначить премьер-министра, состав правительства (пакетом), а также отдельно рассмотреть кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел.

Парламент должен назначить премьер-министра, состав правительства (пакетом), а также отдельно рассмотреть кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел. Ключевые изменения в структуре: Сергей Корецкий (основной кандидат в премьеры) планирует разделить Минвосстановление на два ведомства: Мининфраструктуры и Минвосстановление, общин и ВПЛ, а также вернуть Минагро (вероятный кандидат на должность - Тарас Высоцкий).

Сергей Корецкий (основной кандидат в премьеры) планирует разделить Минвосстановление на два ведомства: Мининфраструктуры и Минвосстановление, общин и ВПЛ, а также вернуть Минагро (вероятный кандидат на должность - Тарас Высоцкий). Фокус нового правительства: Основные усилия будут направлены на подготовку к сложной зиме, всестороннюю поддержку Минобороны и вопросы ментального здоровья украинцев.

Основные усилия будут направлены на подготовку к сложной зиме, всестороннюю поддержку Минобороны и вопросы ментального здоровья украинцев. Текущий статус: Предыдущее правительство во главе с Юлией Свириденко уже находится в отставке. Сама Свириденко получила предложение на новую должность, однако пока его не приняла.

По словам нардепа, фракция проходит без участия президента. Однако вечером уже при участии Зеленского будет сформирован пакет с новыми министрами, который завтра будет голосовать парламент.

"Завтра заседание начнется с назначения премьера, и до 18:00 парламент будет рассматривать и голосовать пакет министров", - написала она.

Нардеп отмечает, что в планах на завтра голосование за премьера, состав правительства пакетом и отдельно - министр обороны и министр иностранных дел.

Известно, что:

Корецкий планирует вернуть Минагро, которое может возглавить Тарас Высоцкий.

Бережная, Шмыгаль точно остаются в Кабмине.

Корецкий планирует разделить Министерство восстановления на две части: Мининфраструктуры и Министерство восстановления, общин и ВПЛ.

"Основной фокус Корецкий планирует навести на прохождение зимы. Предполагает, что следующая зима будет не легче предыдущей. Также отмечает полную и тотальную поддержке Министерства обороны. Также планирует заниматься психическим и ментальным здоровьем украинцев", - пишет Василевская-Смаглюк о деталях встречи с Корецким.

По информации РБК-Украина, встреча с Корецким еще продолжается, уже более часа. Ему задали уже более 20 вопросов на самые разные темы.Присутствуют, по грубым оценкам, более половины нардепов от СН.

По словам одного депутата СН, который присутствует на заседании, Корецкий "в общем производит хорошее впечатление".

Обновлено 11:17

Как сообщил глава фракции СН Давид Арахамия, встреча с Корецким уже завершилась. Речь шла о том, какой Корецкий видит работу Кабинета министров и структуру правительства.

"Сергей Корецкий имеет весомый опыт в корпоративном и государственном секторе, хорошо зарекомендовал себя в "Укрнафте", в "Нафтогазе". Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории", - написал Арахамия в Тelegram.

Обновление Кабмина

Напомним, о плане Зеленского на обновление Кабмина стало известно только в воскресенье, 12 июля. Однако, уже вчера Рада уволила главу Кабмина Юлию Свириденко, а соответственно и все ее правительство ушло в отставку.

Самой Свириденко Зеленский предложил новую должность. Вероятно, речь идет о после в США, однако сама уже экс-премьер по состоянию на вчера такое предложение еще не приняла.

Сергея Корецкого (руководитель "Нафтогаза") уже в воскресенье все опрошенные источники РБК-Украина называли основным кандидатом в премьеры. В то же воскресенье Зеленский позвал его на совещание. Сам Корецкий тему с назначением никак не комментировал.