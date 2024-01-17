Соня Морозюк порвала с Гринкевичем: "Не буду с человеком, который изменил Украине"

Соня Морозюк разорвала отношения с Гринкевичем

Художница Морозюк недавно находится под волной критики, поскольку она невеста Романа Гринкевича, отца которого обвиняют в государственной измене и хищении средств.

Долгое время девушка не комментировала ситуацию и скрылась с радаров. Однако недавно Соня объяснила , откуда в ее собственности взялись две квартиры в Киеве. В своем заявлении она утверждает, что никакого отношения ни она, ни ее квартиры к деньгам семьи Гринкевичей не имеют.

А теперь Морозюк заявила, что она разорвала отношения с Романом и не собирается быть с человеком, обманывающим всю страну.

"Я остаюсь Соней Морозюк. Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", - пишет художница

Также девушка призналась, что за период их отношений, девушка получила от Романа только два подарка - кольцо и колье. Эти вещи Соня обещает продать, а средства передаст на ВСУ и сообщит об этом на личной странице в Instagram.

"Все подозрения в том, что я якобы получала еще что-то от Романа или членов его семьи - квартиры, машины, недвижимость что угодно - я отвергаю, и готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе. Спасибо всем, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами", - завершила свое сообщение Морозюк.

Соня Морозюк разорвала отношения с Гринкевичем (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)