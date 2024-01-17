Соня Морозюк порвала с Гринкевичем: "Не буду с человеком, который изменил Украине"
Соня Морозюк заявила, что не собирается продолжать отношения со своим женихом Гринкевичем из-за его измены Украине и народу.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение художницы в Instagram.
Соня Морозюк разорвала отношения с Гринкевичем
Художница Морозюк недавно находится под волной критики, поскольку она невеста Романа Гринкевича, отца которого обвиняют в государственной измене и хищении средств.
Долгое время девушка не комментировала ситуацию и скрылась с радаров. Однако недавно Соня объяснила , откуда в ее собственности взялись две квартиры в Киеве. В своем заявлении она утверждает, что никакого отношения ни она, ни ее квартиры к деньгам семьи Гринкевичей не имеют.
А теперь Морозюк заявила, что она разорвала отношения с Романом и не собирается быть с человеком, обманывающим всю страну.
"Я остаюсь Соней Морозюк. Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", - пишет художница
Также девушка призналась, что за период их отношений, девушка получила от Романа только два подарка - кольцо и колье. Эти вещи Соня обещает продать, а средства передаст на ВСУ и сообщит об этом на личной странице в Instagram.
"Все подозрения в том, что я якобы получала еще что-то от Романа или членов его семьи - квартиры, машины, недвижимость что угодно - я отвергаю, и готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе. Спасибо всем, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами", - завершила свое сообщение Морозюк.
Соня Морозюк разорвала отношения с Гринкевичем (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)
Ранее мы рассказывали о том, что Притула прокомментировал сотрудничество со скандальной Морозюк.
Также читайте наш материал о том, как Тринчер мощно "разгромила" Соню Морозюк.