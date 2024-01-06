Художница Морозюк отреагировала на скандал вокруг жениха Гринкевича и его отца-коррупционера

25-летняя художница Соня Морозюк впервые прокомментировала скандал вокруг ее избранника Романа Гринкевича и его отца - Игоря Гринкевича, подозреваемого в хищении средств Минобороны .

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт автора модной выставки "Мазня" и муралов.

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29 декабря работники Госбюро расследований задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который предлагал 500 тысяч долларов высокопоставленному чиновнику Главного следственного управления ГБР.

Позже выяснилось, что коррупционер является будущим свекром молодой художницы Сони Морозюк.

Соня Морозюк и Роман Гринкевич (фото: facebook.com/plinskiymedia)

Как сообщил ранее журналист Евгений Плинский, сын Гринкевича Роман сделал девушке предложение в октябре 2023 года в Венеции.

В своем посте Евгений также подчеркнул, что именно Гринкевич инвестирует большие деньги в карьеру будущей жены.

Однако художница заверила: она сделала себя сама, и единственными дорогими подарками от ее жениха стали кольца и колье.

Морозюк высказалась о скандале вокруг Романа Гринкевича и его отца (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

"Кто на самом деле "создал" Соню Морозюк? Нет, это не Рома. Я влюбилась в Рому почти сразу. Мы в отношениях 5 месяцев, из них два месяца помолвлены... Я об этом пишу, чтобы вы поняли, в каком шоковом состоянии я была после обвинений в том, что Роман причастен к каким-то сделкам", - сказала Соня.

"Первое, что я сделала - это начала разговаривать с ним о том, что произошло. До этого мы не очень много разговаривали о его делах и бизнесе. Скажу честно, меня это не очень интересовало.

"Я доверяю ему, но я не так хорошо разбираюсь в системе государственных закупок, чтобы знать, как это устроено, и какие там правила игры", - продолжила она.

Морозюк высказалась о скандале вокруг Романа Гринкевича и его отца (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

По словам Морозюк, для нее "мораль - выше отношений", и если обвинения в адрес Романа по поводу похищенных средств для ВСУ окажутся правдой, то свадьба будет отменена.

"Относительно Игоря Гринкевича. Для меня это просто отец моего любимого. То, что произошло, выглядит как преступление. Конечно, установить обстоятельства должен суд. Я понимаю общественное возмущение, и возмущена сама", - сказала Соня.

"Мне сначала нужно разобраться и выслушать. Для меня мораль выше отношений, да. Но и правда выше лжи, а публикации в СМИ таки могут оказаться ложью. Впрочем, я продолжаю разбирать эту ситуацию и формулировать свою точку зрения", - подытожила художница.