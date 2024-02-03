Відома художниця раптово підтримала скандальну Соню Морозюк: "Я її поважаю"

Українська художниця Євгенія Гапчинська висловилася щодо скандалу навколо Соні Морозюк та її вже колишнього нареченого Гринкевича. Виявилося, що вона "поважає" дівчину.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Гапчинська сказала в інтерв'ю для проекту "Наодинці", яке вийшло на YouTube-каналі ТСН.

"Вона митець"

За словами Гапчинської, кожен прояв творчості має право на існування. Вона пригадала, що багатьом подобалися картини Морозюк. А тому їй нібито не варто соромитися своїх робіт.

"Морозюк робила свої картини так, як відчувала, як вважала за потрібне. І всім людям це подобалось, ну не всім... Кожна творчість має право на існування. Тобто я по-доброму ставлюсь. Це родині Гринкевичів потрібно соромитись своїх дій, а не Соні Морозюк. Вона митець, їй соромитись своїх картин не потрібно", - заявила Гапчинська.

Гапчинська висловилася про Морозюк (скріншот)

"Є приватна образа"

Художниця зазначила, що дізналася про Морозюк буквально за тиждень до того, як "прогриміла" справа Гринкевичів.

"Я побачила просто її інтерв'ю по телевізору, де вона каже, що працює з п'ятої ранку і заробила собі на квартиру. І це дуже резонує зі мною", - заявила Гапчинська.

Морозюк та Гринкевич (фото: facebook.com/plinskiymedia)

Але навіть після усього художниця, хоча і має образу на Гринкевичей, не засуджує Морозюк. Гапчинська заявила, що поважає скандальну дівчину.

"В мене ще є приватна образа. Тому що це я ж купувала одяг своєму чоловіку, бо йому не підходили ті штани, які купили Гринкевичі. В мене це все просто якось вскипіло і не стикувалося... Навіть після цього, так, я вважаю, що це людина, яка малювала свої картини, і картини класні", - заявила художниця.

"Навіщо ви їх купували, навіщо ви їх вішали в себе вдома, якщо вам не подобалось?.. Якщо вам класно, то вішайте і купуйте. Якщо вам хтось каже, що це погано або це ще щось, нікого не слухайте. І Соню я поважаю за її картини, за те, що вона працює. І за те що, вона робить", - додала вона.

Справа Гринкевичів - останні новини про Морозюк

Нагадаємо, колишнього обранця художниці Романа Гринкевича та його батька підозрюють у розкраданні коштів Міноборони. Морозюк не одразу коментувала скандал. Але потім вона заявила про розрив заручин з Гринкевичем.

Окрім цього, художниця виправдалась через квартири на "чесно зароблені" гроші. Нещодавно ж стало відомо, що Гринкевич вперше висловився про Морозюк, яка його кинула.