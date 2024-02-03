Пророссийского актера лишили роли в сериале "Белый лотос". Он обиженно "огрызнулся"
Актер Милош Бикович, который родился в Сербии, но живет и снимается в РФ, мог появиться в третьем сезоне "Белый лотос" от HBO. Однако пророссийская позиция артиста лишила его роли, с ним отказались сотрудничать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety.
Биковича лишили роли - что известно
Скандал вокруг сериала "Белый лотос" разгорелся еще в январе, когда компания HBO выдала анонс того, что Бикович появится в третьем сезоне. Это возмутило многих, ведь актер не скрывает свою пророссийскую позицию, не осудил полномасштабную войну РФ против Украины, а также получал награды от Путина.
Еще тогда Министерство иностранных дел Украины публично обратилось к HBO с призывом уволить Биковича. И вот теперь решение принято.
"Мы решили расстаться с Милошем Биковичем, и роль будет изменена", - заявил представитель HBO.
Бикович получал награды от Путина (скриншот)
Как отреагировал актер
Решение компании возмутило Биковича. Он сделал вид, что не понимает, почему его уволили. При этом актер обиженно "огрызнулся" и даже заявил, что родился "в раздираемой войной стране", а также "в 11 лет дни и ночи терпел в ночлежках, пока его родину и его родной город бомбили".
При этом Бикович, в 2021 году ставший гражданином РФ, высказался об "активных конфликтах" в мире, которым он желает "остановиться". Осуждать полномасштабную войну и агрессию Путина он не стал.
"Сегодня против меня развязана целенаправленная кампания, по-видимому, как внешний маневр с целью повлиять на решения, которые могут создать тревожный прецедент, затмевающий суть свободы творчества. Результатом такого повествования является торжество абсурда и поражение искусства", - выдал фанат РФ.
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