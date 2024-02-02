Макс Барских честно признался, почему он не идет на фронт

Певец Макс Барских честно признался, почему не готов брать оружие в руки и защищать Украину от оккупантов на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для YouTube-канала "Говорит Суханов" .

Почему Макс Барских не идет на фронт

По словам исполнителя, у него уже нет никаких страхов, однако он боится лишить жизни человека, и не сможет дальше существовать, если будет осознавать, что кого-то убил.

"Я сейчас не с оружием. Но я пытаюсь помочь тем, кто взял в руки оружие", - отметил Макс.

"Я делаю не так много, как наши ребята на фронте. Но все, что могу", - добавил певец.

Напомним, ранее знаменитость рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения РФ он получал угрозы от российских политиков и ФСБ.

Все это из-за его проукраинской позиции.