Соня Морозюк оправдалась из-за квартир на "честно заработанные" деньги

Художница Соня Морозюк отреагировала на подозрения следствия, что две ее киевские квартиры могли быть куплены на украденные у государства деньги семьей ее жениха Романа Гринкевича.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram автора мурала в Киеве и "Мазни".

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На днях агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на запрос Государственного бюро расследований активов нашло имущество львовского предпринимателя Игоря Гринкевича.

Во время обыска обнаружили две квартиры художницы Сони Морозюк, которые могли быть приобретены на украденные у государства деньги семьей ее избранника Романа.

По словам девушки, обе квартиры куплены полностью или частично за деньги отца еще до знакомства со своим женихом.

Морозюк о квартирах в Киеве (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

"В ответ на обвинения, что у меня "нашли две квартиры". Квартиры есть. Но. Одну себе купил отец (продав до этого недвижимость в Харькове), и оформил долю на меня. Он является плательщиком, это его деньги, не мои. И вторую я купила с частичной помощью отца, и он является совладельцем".

"Первая квартира куплена 16 августа 2022 года, вторая - 2 июня 2022 года. С Романом Гринкевичем мы познакомились почти через год после этих покупок", - написала она.

Также автор "Мазни" добавила, что информация об этом, что она якобы купила мастерскую в Киеве за 250 тысяч долларов, не соответствует действительности.

Морозюк о квартирах в Киеве (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

"Относительно нежилой недвижимости под мастерскую. ее цена составила 4,6 млн гривен. Это примерно один мой годовой доход. Все такие сделки проводятся по безналу, и банк проверяет источник происхождения средств".

"Я уже не один год ФЛП и плачу налоги. Напомню также, что готовлю документы для добровольной подачи декларации, чтобы было еще понятнее", - написала Морозюк.

Морозюк о квартирах в Киеве (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

Напомним, у Гринкевича во время обысков были обнаружены следующие активы: 17 объектов жилой недвижимости (включая львовскую квартиру Марьяна Шведа, две квартиры Софии Морозюк), 7 объектов нежилой недвижимости (один на Саксаганского в центре Киева), 18 земельных участков, 9 элитных автомобилей, корпоративные права в компаниях на сумму 14,7 млн грн, 12 единиц оружия, три объекта интеллектуальной собственности.

Заместитель председателя АРМА Павел Великоричанин сообщил, что также агентство обнаружило, что у подозреваемых есть банковские счета в более чем восьми учреждениях.