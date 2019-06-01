Вічна слава героям: у травні на Донбасі загинули дев'ять українських воїнів (фото)

На Донбасі у зоні бойових дій у травні 2019 року загинули дев'ять українських військових. Війна забрала життя шістьох захисників у Донецькій області і трьох героїв у Луганській області, де бійці ЗСУ протистоять російсько-терористичним ордам загарбників, передає "Новинарня".

Двоє загиблих були морськими піхотинцями з 137-ї ОБМП і 35-й ОБрМП (район Докучаєвська), двоє були "айдарівцями" з 24-го окремого батальйону 53-ї мехбригади (під Горлівкою), двоє входили в склад підрозділу 79-й ОДШБр (біля Маріуполя), ще двоє з 54-ї ОБМР (у Луганській області) і з 46-го окремого батальйону "Донбас-Україна", ще один - з 10-ї гірсько-штурмової бригади (район Кримського в Луганській області)

Зазначимо, що в травні в прес-центрі ООС повідомляли про 39 поранених бійців (Роман Досяк помер після важкого поранення в голову, медики боролися за його життя п'ять днів).

Нагадаємо, що у квітні 2019 року загинули 14 українських воїнів, 39 отримали поранення.

1. Денис Козьма "Дід" загинув 1 травня під час бойового виходу в районі окупованого Докучаєвська (Донецька область) поблизу села Миколаївка Волноваського району. За офіційною версією, Денис "зник" "у ході переслідування резервною групою ДРГ противника, яка під прикриттям туману намагалася непомітно подолати смугу забезпечення".

Тіло Дениса бойовики "ДНР" передали українській стороні 8 травня.

Денис Козьма Петрович народився в Приозерному 20 серпня 1987 року. З дитинства займався футболом у ДЮСШ. Був активним учасником ультрас-руху одеського "Чорноморця".

2. Іван Сакаль, командир взводу розвідки 137-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти, не дожив 2 місяці до 25-річчя. 1 травня він був важко поранений разом з двома побратимами під час бойового зіткнення біля села Миколаївка Донецької області в районі окупованого Докучаєвська. Старший сержант Сакаль був евакуйований, однак помер 6 травня у реанімаційному відділенні лікарні ім. Мечникова в Дніпрі - після 5 діб перебування в комі і декількох операцій.

Іван Сакаль народився 27 червня 1994 року в селі Завадівка в Турківському районі Львівської області. У 2013 році закінчив Самбірський технікум економіки та інформатики, відділення "розробка програмного забезпечення", потім навчався заочно в Тернопільському національному економічному університеті.

У 2014 році вступив на військову службу за контрактом. Служив в комендатурі охорони і обслуговування ВМС ЗС України. З 2015 року - в морській піхоті, головний сержант взводу. Цієї весни була третя ротація Івана в зону АТО/ООС.

3. Сергій Дрогин "Скіф" - командир відділення 2-ї "афганської" роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53 омбр - загинув 7 травня на спостережному посту на Горлівському напрямку біля смт Южне (район Торецка, Донецька область) від вогнепального поранення зі снайперської зброї.

Сергій народився 22 грудня 1986 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області. У школі захоплювався комп'ютерами, веслуванням, пейнтболом і спортивним орієнтуванням. Працював адміністратором в комп'ютерному клубі, після армії був продавцем. У 2010 році проходив строкову службу в 703 окремому полку оперативного забезпечення у Львівській області.

На російсько-українській війні з 2015 року. Був військовим медиком, потім снайпером. Після навчань на полігоні став командиром відділення.

У нього залишилися батьки, сестра, дружина.

4. 51-річний Володимир Коваль - старшина, командир десантно-штурмового відділення 79-ї окремої десантно-штурмової бригади -загинув від вогнепального поранення в шию під час нічного обстрілу поблизу села Павлопіль на Приазов'ї.

Народився 14 грудня 1967 року в родині військових в Казахстані. Після восьми класів школи разом з родиною переїхав в Україну в Херсон. Після строкової служби в армії Коваль працював у херсонській міліції (до 1997 року). У 1999 переїхав в місто Хмельницький, займався бізнесом.

У 2015 році був призваний по мобілізації в прикордонні війська. Згодом служив у 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Підписав контракт на службу в ДШП (79 ОДШБр).

У Володимира залишилися дружина і доросла дочка - військовослужбовець Нацгвардії.

5. Антон Безверхний "Пітбуль" - 25-річний гранатометник 46-го окремого батальйону спецпризначення "Донбас-Україна" 54 омбр ЗСУ був земляком, напарником і близьким другом Яни Червоної "Відьми", загиблої в результаті мінометного обстрілу на спостережному пункті під Новозвановка 2 квітня.

Антон народився 24 січня 1994 року в Харкові. Навчався в Харківській спеціалізованій школі-інтернаті "Ліцей" Міліціонер ", захоплювався юриспруденцією. Був активістом ГО "Вірне серце".

На контракт до ЗСУ прийшов в 2018 році. У лютому 2019 року був нагороджений відзнакою начальника Генштабу.

Безверхний загинув 14 травня близько полудня в районі Новозвановка Попаснянського району Луганської області від кулі ворожого снайнера.

6. 44-річний Василь Джус загинув вранці 16 травня в результаті попадання ворожої міни в траншею українських захисників у селищі Водяне Волноваського району Донецької області. Василь був прапорщиком батальйону зв'язку 114-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ. Зв'язківця з авіабригади відправили на посаду навідника до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Василь народився 25 вересня 1974 року в селі Букачевская Слобода Рогатинського району Івано-Франківської області. Жив у Києві. Відслужив строкову службу в Житомирі. Повернувшись додому, працював охоронцем, їздив на заробітки до Польщі. Влітку 2018 року пішов в армію.

У червні 2019 року воїн повинен був повернутися додому. У нього залишилися мати і дочка.

7. Роман Досяк - солдат 10 ОГШБр отримав кульове поранення опівночі 18 травня під час бою поблизу смт Кримське Луганської області, недалеко від окупованого села Жолобок. Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, куди пораненого бійця відправили санавіацією з тяжкою черепно-мозковою травмою, боролися за життя Романа кілька діб. Але поранення виявилося занадто важким: куля потрапила солдату в чоло над правим оком і вийшла з лівого виска. Через п'ять днів, пізно ввечері 22 травня, 48-річний боєць помер.

Роман Досяк народився 24 листопада 1970 року у Львові. В останні роки мешкав у селі Ліщин Жидачівського району Львівської області. У вересні 2018 року підписав контракт з ВСУ, служив на посаді стрільця-помічник гранатометника 1-го взводу 2-ї роти 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ.

Романа поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

8. Старшина Олександр Пузіков загинув 34 травня в Донецькій області незабаром після свого 33-річчя.

Він народився 8 травня 1986 року у Нікополі Дніпропетровської області. З 2004-го по 2013 рік проходив військову службу в Дніпрі на посадах водія, командира відділення, заступника комвзводу, старшини роти. У 2008-2009 роках служив у складі українського миротворчого контингенту в Косовому.

Під час російсько-української війни повернувся в армію - на цей раз в 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. У березні 2019 року підписав черговий контракт зі Збройними силами.

У Олександра залишилися мати, дружина і маленький син.

9. Солдат Борис Степанченко - сапер 1-го відділення інженерно-саперного взводу 2-го батальйону 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ - помер на рідному Донбасі. Він народився 22 червня 1984 року. Жив у селі Самійлівка Олександрівського району Донецької області. У липні 2018-го підписав контракт з ВСУ.

27 травня під час перевірки мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів в районі міста Попасна групу саперів, у складі якої був Степанченко, атакувала ДРГ противника. Зав'язався бій, в ході якого українські сапери знищили двох і поранили одного бойовика. Однак Степанченко зник без вісті. Через 2 дні в результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ і групи "Евакуація 200" його тіло виявили та евакуювали на тимчасово окуповану територію.

31 травня бойовики за посередництвом місцевих ветеранів-"афганців" передали останки Бориса Степанченка українській стороні.

У загиблого залишилися батьки, сестра, дружина і двоє дітей.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині бійці ЗСУ ліквідували кадрового російського офіцера, командира батальйону 5-ї окремої мотострілкової бригади Євгена Шабанова на прізвисько "Лунь". Бойовика ліквідували через тиждень після загибелі двох українських морських піхотинців.

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