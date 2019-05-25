Вічна пам'ять: у мережі показали фото загиблого бійця

Військовий ВСУ Олександр Пузіков загинув на Донбасі (Колаж РБК-Україна)

Український воїн загинув, захищаючи свою країну

Військовий ВСУ загинув на Донбасі вчора, 24 травня, при виконанні службових обов'язків. Олександр Пузіков 1986 року народження був старшиною 53 бригади Збройних сил України. Про смерть бійця заявив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

Крім того, Гуцуляк зазначив, що на Донбасі також був поранений боєць ЗСУ. Захисник України госпіталізований і його стан задовільний.

Військовий ВСУ Олександр Пузіков загинув на Донбасі (фото з соцмереж)

Нагадаємо, що українські воїни помстилися окупантам за обстріл. Наші бійці знищили бойову машину піхоти противника. Ворожу техніку виявили за допомогою аеророзвідки у смузі відповідальності 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині бійці ВСУ ліквідували кадрового російського офіцера, командира батальйону 5-ї окремої мотострілкової бригади Євгена Шабанова на прізвисько "Лунь". Бойовика ліквідували через тиждень після загибелі двох українських морських піхотинців.

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