Герої не вмирають: у квітні Україна втратила 14 воїнів (фото)

Війна на Донбасі - у квітні 2019 загинули 14 військових ЗСУ (колаж: РБК-Україна)

Військові полягли на Донбасі за свободу України

В результаті воєнних дій на Донбасі Україна втратила 14 героїв, наймолодшому з них було 20 років. Вони гинули від розриву снарядів, куль снайперів та під час обстрілів ворожими військами. Фото та історію героїв опублікував благодійний фонд "Повернись живим".

Яна Червона з позивним "Відьма"

Харківчанка Яна Червона не дожила до свого 40-річчя два тижні. Відважна кулеметниця загинула 2 квітня в результаті обстрілів з мінометів російськими терористичними угрупованнями позицій українських бійців з 54 окремої механізованої бригади в Попаснянському районі Луганської області. Вдома на Яну чекали мати, чоловік та двоє маленьких дітей.

Яна Червона з позивним "Відьма" (фото: facebook.com/backandalive)

Олександр Мілютін з позивним "Дєда"

Разом із Яною Червоною того ж дня загинув 50-річний Олександр Мілютін. Чоловік родом із Бахмута Донецької області прийшов до військкомату у 2017 році, підписав котракт і одразу ж відправився на передову. У Олександра залишились сестра (також військовослужбовець) та дочка.

Олександр Мілютін з позивним "Дєда" (фото: facebook.com/backandalive)

Юрій Фармагей

Військовослужбовець 57-ї ОМПБр Юрій Фармагей загинув 5 квітня під час бою біля селища Піски - у бійця влучила куля ворожого снайпера. Уроженцю Вінницької області було 46 років, він служив з 2015 року. У Юрія залишилися дружина, двоє дітей (син служить у морській піхоті) та двоє онуків.

Юрій Фармагей (фото: facebook.com/backandalive)

Іван Лисиця

23-річний військовий родом із села Карпівка Дніпропетровської області загинув 6 квітня поблизу хутора Вільний Луганської області. Близько опівночі ворог відкрив вогонь по позиціям українських військових з 82-мм мінометів. Іван Лисиця разом з побратимами відкрили вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріл. Однак солдати отримали кульові поранення не сумісними з життям. Вдома на нього чекали батьки та брат.

Іван Лисиця (фото: facebook.com/backandalive)

Дмитро Стрекнєв

Того ж дня від обстрілів окупаційних військ поблизу хутора Вільний Луганської області загинув і Дмитро Стрекнєв. Йому був 21 рік, він родом зі Сватівського району Луганської області. Він загинув разом з Іваном Лисицею.

Дмитро Стрекнєв (фото: facebook.com/backandalive)

Микола Неживий з позивним "Мєхан"

57-річний боєць 93-ї ОМБр "Холодний Яр", загинув 8 квітня. Це сталося на позиції "Зеніт" неподалік окупованого Донецька в результаті обстрілів ворожими військами. Боєць був найстаршим у бригаді, він пішов воювати у 2014 році у складі добровольчого батальйону "Айдар". Микола Неживий пройшов найзапекліші бої в Опитному, в районі ДАПу, на Світлодарській дузі. Військовий родом із Хмельницького. На нього чекали дружина, дочка та онуки.

Микола Неживий з позивним "Мєхан" (фото: facebook.com/backandalive)

Олег Бойцов

40-річний чоловік був піротехніком піротехніком Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він загинув 9 квітня. Тоді група з піротехнічним робіт ДСНС України займалася розмінуванням території біля насосної станції водопроводу Сіверський-Донецьк-Донбас. Під час роботи стався вибух. Старший лейтенант служби цивільного захисту Слепкань Д. Г. і старший сержант служби цивільного захисту Безкоровайний Е. А. отримали поранення, а старшина служби цивільного захисту Олег Бойцов загинув. Він жив у Слов’янську, у нього залишилися дружина та двоє дітей.

Олег Бойцов (фото: facebook.com/backandalive)

Роман Чибінєєв

29-річний брат брат Героя України Валерія Чибінєєва та командир десантно-штурмового відділення 79-ї ОДШБр загинув 11 квітня. Роман Чибінєєв отримав поранення, несумісне з життям, під час обстрілу українських позицій на Маріупольському напрямку. Український воїн родом з Бердянська, вони з братом рано втратили батьків та виховувались в інтернаті. Роман пішов служити за контрактом у 2016 році.

Роман Чибінєєв (фото: facebook.com/backandalive)

Володимир Лисаківський

28-річний Володимир був старшим матросом 35-ї окремої бригади морської піхоти. 11 квітня він отримав поранення під час обстрілу українських позицій поблизу Гранітного. Медики боролися за життя воїна добу, але 12 квітня він помер. Володимир Лисаківський служив з 2015 року, він родом з Миколаївщини.

Володимир Лисаківський (фото: facebook.com/backandalive)

Ігор Ігнатенко з позивним "Цум"

55-річний Ігор Ігнатенко був старшим сержантом 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Український боєць загинув під Авдіївкою, захищаючи кордони нашої країни 12 квітня. Після Майдану (де його шанобливо називали Батею) чоловік пішов воювати на Схід - спочатку у складі добровольчого батальйону "Донбас", потім був бійцем 56-ї ОМБр, а згодом вступив до лав "холодноярівців". Пройшов бої за Піски, Станицю Луганську, Гранітне, Авдіївку та шахту "Бутівка". Ігор родом із Запорізької області. У нього залишилися дружина та двоє дорослих синів.

Ігор Ігнатенко з позивним "Цум" (фото: facebook.com/backandalive)

Микола Волков з позивним "Смурфік"

20-рісний хлопець був парамедиком добровольчого батальйону "Госпітальєри". Микола Волков отримав снайперське кульове поранення у голову 12 квітня. Три доби був у комі, помер 15 квітня. Микола родом з Маріуполя, він допомагав українській армії від початку війни на Сході. На свою першу ротацію до зони бойових дій хлопець поїхав улітку 2018 року. Вдома на Миколу чекали батько, брати та сестри.

Микола Волков з позивним "Смурфік" (фото: facebook.com/backandalive)

Олександр Цапенко з позивним "Студент"

20-річний хлопець був військовослужбовцем 54-ї ОМБр. Він загинув у ніч на 22 квітня під час ворожого обстрілу поблизу села Новоолександрівка Попаснянського району. Одна з мін вибухнула поблизу позиції Олександра Цапенка, завдавши йому несумісних із життям поранень. Під час перебуванні на ВОП він вчасно помітив переміщення противника. Олександр відкрив вогонь по ворогу і прикрив своїх товаришів, його нагородили посмертно. Український воїн уроженець Дніпропетровської області.

Олександр Цапенко з позивним "Студент" ​​​​​​​(фото: facebook.com/backandalive)

Юрій Коновод

54-річний Юрій був військовослужбовцем 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї ОМБр. Воїн загинув 23 квітня від кулі снайпера в районі селища Південне біля окупованої Горлівки. Юрій Коновод родом з Полтавської області. Він пройшов війну в Афганістані, працював учителем, а коли в Україні почалися бойові дії, пішов воювати. У нього залишилося двоє синів - старший також воює на Сході.

Юрій Коновод ​​​​​​​(фото: facebook.com/backandalive)

Сергій Гвоздієвський

53-річний Сергій Гвоздієвський був військовослужбовцем 79-ї ОДШБр. 29 квітня він отримав важкі поранення під час ворожого обстрілу поблизу селища Павлопіль на Маріупольському напрямку. Лікарі боролися за його життя, але 30 квітня воїн помер. Сергій мешкав у Могилеві-Подільському на Вінниччині.

Сергій Гвоздієвський ​​​​​​​(фото: facebook.com/backandalive)

Редакція Styler схиляє голови перед подвигами українських героїв, які віддали життя за Україну, і співчуває сім'ям загиблих.

Раніше ми писали про те, що на Донбасі за п'ять років війни у квітні загинуло 123 українських воїна.

А також повідомляли про те, що війна на Донбасі у березні 2019 забрала життя десяти українських воїнів. Герої, наймолодшому з яких було всього 19 років.