Вечная слава героям: в мае на Донбассе погибли девять украинских воинов (фото)

На Донбассе в зоне боевых действий в мае 2019 года погибли девять украинских военных. Война забрала жизни шестерых защитников в Донецкой области и троих героев в Луганской области, где бойцы ВСУ противостоят российско-террористическим ордам захватчиков, передает "Новинарня".

Двое погибших были морскими пехотинцами из 137-й ОБМП и 35-й ОБрМП (район Докучаевска), двое были "айдаровцами" из 24-й отдельного батальона 53-й мехбригады (под Горловкой), двое входили в состав подразделения 79-й ОДШБр (около Мариуполя), еще двое из 54-й ОБМР (в Луганской области) и из 46-го отдельного батальона "Донбасс-Украина", еще один - из 10-й горно-штурмовой бригады (район Крымского в Луганской области).

Отметим, что в мае в пресс-центре ООС сообщали о 39 раненых бойцах (Роман Досяк скончался после тяжелого ранения в голову, медики боролись за его жизнь пять дней).

Напомним, что в апреле 2019 года погибли 14 украинских воинов, 39 получили ранения.

1. Денис Козьма "Дед" погиб 1 мая во время боевого выхода в районе оккупированного Докучаевска (Донецкая область) вблизи села Николаевка Волновахского района. По официальной версии, Денис "исчез" "в ходе преследования резервной группой ДРГ противника, которая под прикрытием тумана пыталась незаметно преодолеть полосу обеспечения".

Тело Дениса боевики "ДНР" передали украинской стороне 8 мая.

Денис Петрович Козьма родился в Приозерном 20 августа 1987 года. С детства занимался футболом в ДЮСШ. Был активным участником ультрас-движения одесского "Черноморца".

2. Иван Сакаль, командир взвода разведки 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты, не дожил 2 месяца до 25-летия. 1 мая он был тяжело ранен вместе с двумя побратимами во время боевого столкновения возле села Николаевка Донецкой области в районе оккупированного Докучаевска. Старший сержант Сакаль был эвакуирован, однако скончался 6 мая в реанимационном отделении больницы им. Мечникова в Днепре - после 5 суток пребывания в коме и нескольких операций.

Иван Сакаль родился 27 июня 1994 года в селе Завадовка в Турковском районе Львовской области. В 2013 году окончил Самборский техникум экономики и информатики, отделение "разработка программного обеспечения", потом учился заочно в Тернопольском национальном экономическом университете.

В 2014 году поступил на военную службу по контракту. Служил в комендатуре охраны и обслуживания ВМС ВС Украины. С 2015 года - в морской пехоте, главный сержант взвода. Этой весной была третья ротация Ивана в зону АТО/ООС.

3. Сергей Дрогин "Скиф" - командир отделения 2-й "афганской" роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53 омбр - погиб 7 мая на наблюдательном посту на Горловском направлении возле пгт Южное (район Торецка, Донецкая область) от огнестрельного ранения из снайперского оружия.

Сергей родился 22 декабря 1986 в городе Северодонецк Луганской области. В школе увлекался компьютерами, греблей, пейнтболом и спортивным ориентированием. Работал администратором в компьютерном клубе, после армии был продавцом. В 2010 году проходил срочную службу в 703 отдельном полку оперативного обеспечения во Львовской области.

На российско-украинской войне с 2015 года. Был военным медиком, потом снайпером. После учений на полигоне стал командиром отделения.

У него остались родители, сестра, жена.

4. 51-летний Владимир Коваль - старшина, командир десантно-штурмового отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады -погиб от пулевого ранения в шею во время ночного обстрела вблизи села Павлополь на Приазовье.

Родился 14 декабря 1967 года в семье военных в Казахстане. После восьми классов школы вместе с семьей переехал в Украину в Херсон. После срочной службы в армии Коваль работал в херсонской милиции (до 1997 года). В 1999 переехал в город Хмельницкий, занимался бизнесом.

В 2015 году был призван по мобилизации в пограничные войска. Впоследствии служил в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Подписал контракт на службу в ДШУ (79 ОДШБр).

У Владимира остались жена и взрослая дочь - военнослужащий Нацгвардии.

5. Антон Безверхний "Питбуль" - 25-летний гранатометчик 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" 54 омбр ВСУ был земляком, напарником и близким другом Яны Червоной "Ведьмы", погибшей в результате минометного обстрела на наблюдательном пункте под Новозвановка 2 апреля.

Антон родился 24 января 1994 года в Харькове. Учился в Харьковской специализированной школе-интернате "Лицей" Милиционер ", увлекался юриспруденцией. Был активистом ОО "Верное сердце".

На контракт в ВСУ пришел в 2018 году. В феврале 2019 года был награжден отличием начальника Генштаба.

Безверхний погиб 14 мая около полудня в районе Новозвановка Попаснянского района Луганской области от пули вражеского снайнера.

6. 44-летний Василь Джус погиб утром 16 мая в результате попадания вражеской мины в траншею украинских защитников в поселке Водяное Волновахского района Донецкой области. Василий был прапорщиком батальона связи 114-й бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" ВС ВСУ. Связиста с авиабригады отправили на должность наводчика к 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Василий родился 25 сентября 1974 года в селе Букачевская Слобода Рогатинского района Ивано-Франковской области. Жил в Киеве. Отслужил срочную службу в Житомире. Вернувшись домой, работал охранником, ездил на заработки в Польшу. Летом 2018 года пошел в армию.

В июне 2019 года воин должен был вернуться домой. У него остались мать и дочь.

7. Роман Досяк - солдат 10 ОГШБр получил пулевое ранение в полночь 18 мая во время боя вблизи пгт Крымское Луганской области, недалеко от оккупированного села Желобок. Медики Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова, куда раненого бойца отправили санавиацией с тяжелой черепно-мозговой травмой, боролись за жизнь Романа несколько суток. Но ранение оказалось слишком тяжелым: пуля попала солдату в лоб над правым глазом и вышла из левого виска. Через пять дней, поздно вечером 22 мая, 48-летний боец ​​умер.

Роман Досяк родился 24 ноября 1970 во Львове. В последние годы жил также в селе Лещин Жидачевского района Львовской области. В сентябре 2018 года подписал контракт с ВСУ, служил в должности стрелка-помощника гранатометчика 1-го взвода 2-й роты 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Романа похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

8. Старшина Александр Пузиков погиб 34 мая в Донецкой области вскоре после своего 33-летия.

Он родился 8 мая 1986 года в Никополе Днепропетровской области. С 2004-го по 2013 год проходил военную службу в Днепре на должностях водителя, командира отделения, заместителя комвзвода, старшины роты. В 2008-2009 годах служил в составе украинского миротворческого контингента в Косово.

Во время российско-украинской войны вернулся в армию - на этот раз в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В марте 2019 года подписал очередной контракт с Вооруженными силами.

У Александра остались мать, жена и маленький сын.

9. Солдат Борис Степанченко - сапер 1-го отделения инженерно-саперного взвода 2-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ - умер на родном Донбассе. Он родился 22 июня 1984 года. Жил в селе Самойловка Александровского района Донецкой области. В июле 2018-го подписал контракт с ВСУ.

27 мая во время проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений в районе города Попасная группу саперов, в составе которой был Степанченко, атаковала ДРГ противника. Завязался бой, в ходе которого украинские саперы уничтожили двух и ранили одного боевика. Однако Степанченко пропал без вести. Через 2 дня в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" его тело обнаружили и эвакуировали на временно оккупированную территорию.

31 мая боевики при посредничестве местных ветеранов-"афганцев" передали останки Бориса Степанченко украинской стороне.

У погибшего остались родители, сестра, жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что на Донбассе бойцы ВСУ ликвидировали кадрового российского офицера, командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова по прозвищу "Лунь". Боевика ликвидировали через неделю после гибели двух украинских морских пехотинцев.

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