Помста за наших морпєхів: на Донбасі ліквідували російського офіцера (відео)

На Донбасі ЗСУ ліквідували російського офіцера (колаж: РБК-Україна)

На Донбасі військові ВСУ завдали кілька влучних пострілів по ворогу

На Донбасі ліквідували кадрового російського офіцера, командира батальону 5-ї окремої мотострілецької бригади Євгенія Шабанова на прізвисько "Лунь". Відео знищення терориста показав благодійний фонд "Повернись живим" у Facebook.

У повідомленні фонду сказано, що бойовика було ліквідовано рівно за тиждень після загибелі двох українських морських піхотинців - Дениса Козьми з позивним "Дєд" та Івана Сакаля на псевдо "Волоцюга".

"Так, це була помста за побратимів! Швидко, витончено, ювелірно. І так буде з кожним, хто посміє сказати щось погане про Збройні сили України і морську піхоту. З кожним, хто посягне на життя українців. З усіма, хто прийшов на нашу землю зі зброєю у руках", - написано в публікації.

На Донбасі ЗСУ ліквідували російського офіцера (відео: facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, 24-річний Іван Сакаль отримав смертельне поранення в бою на Донбасі 1 травня. Медики протягом п'яти днів боролися за життя піхотинця, однак 6 травня, так і не прийшовши до тями, український воїн помер.

Він був командиром розвідки 137 батальйону морської піхоти.

А 32-річний морський піхотинець Денис Козьма, військовослужбовець 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти зник під час бою під Волновахою 1 травня.

5 травня від ворогів надійшла інформація, що тіло військового знаходиться в одному з моргів на окупованій території. А 8 травня в районі КПВВ "Олександрівка" з боку найманців РФ відбулася передача тіла загиблого військовослужбовця українській стороні.

Користувачі мережі залишають безліч коментарів під відео зі знищенням ворога:

Є три речі на які можна дивитись вічно і не набридає - вогонь, вода, і як ліквідують мишебрата;

Дякуємо, але шкода, що одного. Сподіваюся, що рахунок не закритий.

Супер. Можна дивитись вічно.

Дякуємо вам. Наші захисники!

На Донбасі ЗСУ ліквідували російського офіцера (скрін: facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, Олександр Коляда з позивним "Лемур", ветеран АТО, боєць "Айдара", трагічно загинув в ніч на 20 травня.

До слова, нещодавно українські військові на Донбасі провели біля Катеринівки операцію зі знешкодження снайперів бойовиків.

Також ми повідомляли, що Жириновський запропонував зробити главою "Л/ДНР" Миколу Азарова і видати російські паспорти всім без винятку українцям.