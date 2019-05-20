Побільше б таких захисниць! Історія українки на війні зворушила до сліз

Колаж РБК-Україна

Зворушлива розповідь захисниці вразила користувачів

Історія хороброї захисниці та волонтера військового госпіталю Олександри Каладжієвої викликала в українців сльози. Про переживання та нелегке життя дівчини розповіли у соцмережі Facebook на сторінці "Повернись живим".

Про першу ніч Іловайського котла вона згадує з жахом. Каже, що поранених було дійсно багато, усім треба було надати допомогу та підтримку, а тому по поверненню додому дівчину просто "вимикало".

За завжди позитивний настрій хлопці прозвали Олександру Сонцем. Однак від цього життя хороброї дівчини не ставало простіше. "Після Іловайська ми вже знали, чого чекати: одночасно могли зустрічати і поранених і полонених", - згадує вона.

Також захисниця розповіла про поширені стереотипи, які стосуються безпосередньо жінок на війні. "Я - людина незалежна від чужої думки. Навіщо слухати, що війна - не жіноча справа? Я краще буду робити свою справу", - повідомила вона.

Також дівчина поділилася і тим, що на шостому році війни серед волонтерів залишилися самі вірні та справжні. Ті, хто спочатку приходив заробляти гроші - давно пішли. Крім того, вона зазначила, що багато хто просто не витримав навантажень.

"Нічого приховувати: волонтери, страждають посттравматичним синдромом, як і військові. Іноді я відчуваю, що втомилася. Але я не бачу іншого шляху, поки у нас йде війна", - додала Олександра.

Фото: (facebook.com/backandalive)

З коментарів зрозуміло одне: підписників історія вразила, а дії та роздуми Олександри про війну викликали захоплення у кожного без винятку:

Побільше б таких захисниць!

Повага Вам, честь і щира подяка.

Коли читала - плакала.

Ось, це - жінка тисячоліття! Наше сонечко, наша україночка, бережи себе. Спасибі, рідна, за таку працю і твою турботу про хлопців.

Нагадаємо, що в Запорізькій області з невідомих причин вбили ветерана АТО.

Раніше на Донбасі загинув український воїн навідник-оператор 5-ї роти, 54-ї окремої механізованої бригади, 21-річний Цапенко Олександр Олегович.

До речі, 23 квітня військові ВСУ у відповідь на обстріл російських терористичних бандформувань завдали точні прицільні постріли по ворожим кулеметним точкам та ліквідували їх.