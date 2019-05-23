Боролися за життя 5 діб: у лікарні в Дніпрі помер тяжко поранений воїн (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Боєць ЗСУ Роман Досяк родом із села Ліщин у Жидачівському районі Львівської області

Військовий ЗСУ помер у лікарні в Дніпрі, куди був доставлений з передової в районі проведення ООС на Донбасі з важким кульовим пораненням. 48-річний боєць - уродженець Львівської області - біля селища Кримське у Луганській області потрапив під обстріл окупантів. За життя українського воїна медики боролися 5 діб, розповів заступник головлікаря Дніпровської обласної лікарні ім. Мечникова Олександр Толубаєв у своєму Facebook.

Романа доставили з фронту до лікарні в реанімаційне відділення 18 травня. Його серце зупинилося 22 травня о 23.15.

Військовий перебував у глибокій комі. Лікарі зробили йому тривалу нейрохірургічну операцію. Дихати Роман міг за допомогою апарату штучної вентиляції легенів, написав Сергія Риженко на своїй Facebook-сторінці.

Фото: facebook.com/rsa010963

Він розповів, що після чотиригодинної операції з'явилося ледь помітне поліпшення.

"Попадання в лоб. Вхідний над правим оком. Вихідний - з лівої скроні", - написав Риженко.

Фото: facebook.com/rsa010963

Як розповів Толубаєв, вдень і вночі анестезіологи та нейрохірурги "робили все, навіть неможливе, з надією на поліпшення, з вірою в життя ... На жаль, цього разу смерть була сильніша".

"Його доля - стати Героєм", - написав він.

Користувачі мережі повідомили, що ім'я загиблого - Роман Досяк. Він родом з села Ліщин у Жидачівському районі Львівської області.

Роман Досяк (фото з соцмережі)

Також українці пошут в мережі слова глибокого співчуття рідним загиблого воїна і дякують лікарям за титанічну роботу.

Царство Небесне, Герой! Смуток, біль.

Світла пам'ять Герою.

Співчуття родичам Роми! Лікарі зробили все від них залежне - спасибі вам за це! Дуже шкода, що Рома не вижив...

Слава Герою! Прийми його, Боже, Царство Твоє...

Вічна пам'ять і слава вірному синові України, людині, яка захищала нас усіх ціною свого життя. Сумуємо разом з родиною воїна...

Відео: YouTube / 5 канал

Як повідомлялося раніше, 16 травня на Донбасі загинув військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'', прапорщик Василь Богданович Джус.

Також ми писали про те, що 20 травня у страшній ДТП загинув Олександр Коляда з позивним "Лемур", ветеран АТО, боєць "Айдара".

А також повідомляли про загиблих на війні на Донбасі у квітні цього року.