Боролися за життя 5 діб: у лікарні в Дніпрі помер тяжко поранений воїн (фото)

Боєць ЗСУ Роман Досяк родом із села Ліщин у Жидачівському районі Львівської області
Військовий ЗСУ помер у лікарні в Дніпрі, куди був доставлений з передової в районі проведення ООС на Донбасі з важким кульовим пораненням. 48-річний боєць - уродженець Львівської області - біля селища Кримське у Луганській області потрапив під обстріл окупантів. За життя українського воїна медики боролися 5 діб, розповів заступник головлікаря Дніпровської обласної лікарні ім. Мечникова Олександр Толубаєв у своєму Facebook.
Романа доставили з фронту до лікарні в реанімаційне відділення 18 травня. Його серце зупинилося 22 травня о 23.15.
Військовий перебував у глибокій комі. Лікарі зробили йому тривалу нейрохірургічну операцію. Дихати Роман міг за допомогою апарату штучної вентиляції легенів, написав Сергія Риженко на своїй Facebook-сторінці.
Фото: facebook.com/rsa010963
Він розповів, що після чотиригодинної операції з'явилося ледь помітне поліпшення.
"Попадання в лоб. Вхідний над правим оком. Вихідний - з лівої скроні", - написав Риженко.
Фото: facebook.com/rsa010963
Як розповів Толубаєв, вдень і вночі анестезіологи та нейрохірурги "робили все, навіть неможливе, з надією на поліпшення, з вірою в життя ... На жаль, цього разу смерть була сильніша".
"Його доля - стати Героєм", - написав він.
Користувачі мережі повідомили, що ім'я загиблого - Роман Досяк. Він родом з села Ліщин у Жидачівському районі Львівської області.
Роман Досяк (фото з соцмережі)
Також українці пошут в мережі слова глибокого співчуття рідним загиблого воїна і дякують лікарям за титанічну роботу.
Відео: YouTube / 5 канал
Як повідомлялося раніше, 16 травня на Донбасі загинув військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'', прапорщик Василь Богданович Джус.
Також ми писали про те, що 20 травня у страшній ДТП загинув Олександр Коляда з позивним "Лемур", ветеран АТО, боєць "Айдара".
А також повідомляли про загиблих на війні на Донбасі у квітні цього року.