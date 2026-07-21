Зеленский выбрал Драпатого новым главкомом ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить главнокомандующего ВСУ. Должность получит Михаил Драпатый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента в Telegram.
"Определил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба ВСУ", - заявил Зеленский.
Кроме того, президент сегодня обсудил с Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым дальнейшие форматы службы и надлежащую передачу дел.
Указ о назначении пока еще не был опубликован на сайте президента.
Конфликт Федорова и Сырского
Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства во главе с Юлией Свириденко. Без должности остался и министр обороны Михаил Федоров.
После этого решения парламента Федоров рассказал, что у него был конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот конфликт причиной увольнения Федорова с должности министра обороны.
Сам Сырский, реагируя на такие заявления, сказал, что он "не знал" об этом конфликте и иногда "бывает жестким".
Решение президента и парламента вызвало общественный резонанс. В Киеве и других городах Украины уже шестой день продолжаются протесты против увольнения Федорова. Участники акций также требуют увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
На фоне протестов президент провел ряд встреч с топ-командирами ВСУ, в том числе и с Михаилом Драпатым.
По информации источников Bloomberg, на замену Сырскому рассматривали 11 кандидатов. Наиболее вероятным считался Михаил Драпатый, ранее возглавлявший Объединенные силы ВСУ.