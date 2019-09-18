Коли в Україну повернеться чудова погода: синоптик дала прогноз

Погода в Україні 19 вересня буде трохи теплішою, ніж сьогодні, але дощі продовжаться. Вітер буде поривчастий, але без штормових значень. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Температура повітря завтра протягом дня в середньому по Україні очікується близько +13... +18 градусів.

У південних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +14 до +20 градусів.

Також експерт попередила про можливі заморозки в період 20-22 вересня.

"Всі злякалися снігу в Карпатах. І правильно. Атмосферу треба поважати. Однак це було в горах місцями, переважно навіть на високогір'ї, що для другої половини вересня - взагалі нічого екстраординарного", - прокоментувала Діденко сьогоднішній перший сніг.

На горі Піп Іван в Карпатах випав сніг (Фото: (facebook.com/chornogora.rescue112)

19 вересня періодичні дощі накриють майже всю територію країни.

У столиці в четвер очікується місцями дощ, північно-західний вітер з поривами. Температура повітря становитиме близько +14 градусів, а при проясненнях підніметься ще на один.

Синоптик додала, що в п'ятницю і суботу погодні умови будуть схожими. А от від неділі почне теплішати та наприкінці тижня - початку наступного українців очікує чудова погода.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптики розповіли, які області в Україні постраждають від негоди і зіткнуться зі зливами, шквальними вітрами та заморозками. Повідомлялося, що у другій половині тижня в нашу країну прийдуть перші заморозки.