Когда в Украину вернется отличная погода: синоптик дала прогноз

Погода в Украине 19 сентября будет чуть теплее, чем сегодня, но дожди продолжатся. Ветер будет порывистый, но без штормовых значений. Об этом сообщила известый синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха завтра в течение дня в среднем по Украине ожидается около +13... +18 градусов.

В южных регионах столбики термометров покажут от +14 до +20 градусов.

Также эксперт предупредила о возможных заморозках в период 20-22 сентября.

"Все испугались снега в Карпатах. И правильно. Атмосферу надо уважать. Однако это было в горах, местами, преимущественно даже на высокогорье, что для второй половины сентября - вообще ничего экстраординарного", - прокомментировала Диденко сегодняшний первый снег.

На горе Пип Иван в Карпатах выпал снег (Фото: (facebook.com/chornogora.rescue112)

19 сентября периодические дожди накроют почти всю территорию страны.

В столице в четверг ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами. Температура воздуха в Киеве составит около +14 градусов, а при прояснениях поднимется еще на один.

Синоптик добавила, что в пятницу и субботу погодные условия будут похожими. А вот с воскресенья начнет теплеть и в конце недели - в начале следующей украинцей ожидает отличная погода.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, недавно синоптики рассказали, какие области в Украине пострадают от непогоды и столкнутся с ливнями, шквальным ветром и заморозками. Сообщалось, что во второй половине недели в нашу страну придут первые заморозки.