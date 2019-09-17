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Зима близько: Європу чекають найсуворіші морози за останні 30 років

STYLERЖиття    17.09.2019 - 07:52
Зима близько: Європу чекають найсуворіші морози за останні 30 років
Зима в Європі буде найсуворішою за останні 30 років (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Експерти очікують дуже холодну зиму

Метеорологи з Великобританії вважають, що цієї зими Європу накриє екстремально холодний циклон, який вже назвали "Монстр зі Сходу". Очікується, що в січні-лютому 2020 року температура знизиться до мінімуму останніх 30 років. Про це повідомляють "Факти".

Крім того, Європу накриють сильні снігопади. Експерти заявили, що вплив циклону жителі Великобританії відчули на собі в лютому цього року, коли в Шотландії температура повітря становила -14 градусів, а сила вітру досягала 112 км на годину.

При цьому в Англії випало понад 50 см снігу, що стало причиною загибелі 17 людей, включаючи одну дитину.

Зима близько: Європу чекають найсуворіші морози за останні 30 років

Зима в Європі буде найсуворішою за останні 30 років (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

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