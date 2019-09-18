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В Україні випав сніг

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 10:05
В Україні випав сніг
Іллюстративне фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

Крім того, температура повітря впала до 0

Погода в Україні 18 вересня погіршилась, у Карпатах випав сніг. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Повідомляється, що на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, пориви вітру 5-6 м/с. Крім того, температура повітря впала до 0. Випав сніг.

"Станом на 08:00 18.09.2019 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер Пд. Пд-Зх. 5-6 м/с. Температура повітря 0. Падає дрібний сніг", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження. По Києву та Київській області, а також у західних областях сьогодні вдень сильні пориви вітру.

Крім того, в центрі Києва утворились численні пробки на дорогах. Сильні пробки утворились на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, Наддніпрянському шосе. Також ускладнений рух транспорту на чотирьох київських мостах.

Синоптики Українського Гідрометцентру повідомляли, що сьогодні можливі дощі у всіх областях, крім Миколаївської. Також зазначається, що у Волинській, Рівненській та Львівській областях температура повітря вдень впаде до +12.

В Україні оголошено штормове попередження Сьогодні Україну накриють дощі
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