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Зливи, шквальний вітер і заморозки: які області постраждають від негоди

STYLERЖиття    16.09.2019 - 12:48
Зливи, шквальний вітер і заморозки: які області постраждають від негоди
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні нагадає, що на календарі осінь

Погода в Україні у вівторок, 17 вересня, погіршиться ще сильніше в порівнянні з сьогоднішнім днем. Завтра температура повітря знизиться на кілька градусів, в більшості областей очікуються дощі, а місцями зливи. Крім того, буде сильний поривчастий вітер.

Наталка Діденко прогнозує, що в другій половині тижня в Україну прийдуть перші заморозки.

Так, завтра опади ймовірні у західних областях, в центрі, та місцями на Півдні країни (крім Криму та півдня Одеської області).

"Північна частина України у вівторок опиниться в сухому повітрі, хіба що вздовж північної межі щось трохи покапає", - пише Діденко.

Зливи, шквальний вітер і заморозки: які області постраждають від негоди

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Що стосується температурних показників, то стовпчики термометрів у вівторок покажуть скромні +13... +18 градусів, лише на Півдні і на південному сході буде тепло - від 19 до +25 за Цельсієм.

Відчутно похолодає і вночі - від +6 до +12 градусів, на Півдні - до +15-ти. Крім того, буде задувати сильний поривчастий західний вітер.

У Києві 17 вересня буде без опадів, але стане холодніше - маскимум +18, задує західний вітер.

Наталка Діденко прогнозує, що надалі холодна погода буде домінувати, будуть йти дощі, очікується вітряна погода. Крім того, у другій половині тижня можливі невеликі заморозки на Півночі, Заході і північному сході.

Зливи, шквальний вітер і заморозки: які області постраждають від негоди

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли українцям, яка осінь очікується в 2019 році.

Також ми писали, що відомий український астролог пророкує ранню зиму і холодну сніжну осінь в Україні.

У Карпатах похолодало до +3 Синоптики попередили про перші заморозки
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