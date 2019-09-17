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Можливий навіть сніг: синоптики налякали прогнозом погоди

STYLERЖиття    17.09.2019 - 20:10
Можливий навіть сніг: синоптики налякали прогнозом погоди
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики попереджають про сильне похолодання, до +4 градусів

Погода в Україні у середу, 18 вересня, очікується несприятлива в більшості областей країни. Температура повітря істотно впаде, пройдуть помірні короткочасні дощі і очікується сильний вітер, поривчастий, до 7-12 м/с.

Погода на сході буде похмурою і дощовою. Дрібний дощ пройде в усіх областях регіону. Нічна температура повітря складе +8 +12 градусів, вдень буде прохолодно, від +12 до +15 градусів.

На півдні температура повітря буде вище +20 градусів, однак синоптики прогнозують дощі по всій території, крім Криму. Вночі від +14 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +19 +22 градусів, у Херсоні до +24 градусів. У Криму хмарно, сухо. Вночі +14 +16 градусів, вдень +22 +24 градуси.

Північні області затягне хмарами, і температура опуститься ще нижче. Синоптики прогнозують затяжні дощі. Вночі в регіоні +8 +10 градусів, вдень очікується від +12 до +14 градусів.

На заході України дощі пройдуть лише в Луцькій, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях, в інших – буде сухо. Нічна температура від +8 до +11 градусів, удень повітря прогріється до +12 +14 градусів.

В центральній частині можливі локальні короткочасні дощі. Нічна температура повітря коливатиметься від +9 до +11 градусів, вдень очікується від +13 до +15 градусів.

У Києві 18 вересня очікується дощова і прохолодна погода. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

Можливий навіть сніг: синоптики налякали прогнозом погоди

Погода в Україні 18 вересня

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, в кінці поточного тижня можливий перший сніг, який випаде в Карпатах. Нічна температура повітря впаде до +4 градусів.

"19 вересня без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ, 20 вересня в Україні, крім півдня, невеликі дощі, в Карпатах можливий мокрий сніг", - повідомили синоптики.

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