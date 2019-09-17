Штормовий вітер та різкий холод зі зливами: скільки днів триматиметься негода

Погода в Україні (фото: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Атмосферний фронт принесе в Україну серйозну негоду

Погода в Україні 18 вересня буде дуже дощова, і до опадів приєднається сильний вітер. Його західні та північно-західні пориви сягатимуть 15-22 метрів на секунду. На синоптичну ситуацію вплине атмосферний фронт. Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що завтра в Україні похолоднішає ще на кілька градусів.

Крім того, наша країна ще й виявиться між потужним антициклоном над Великою Британією та масштабною циклонічністю на північному сході, додала експерт.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Вітер місцями посилиться до штормового.

Температура повітря складе близько +11... +15 градусів.

У південних областях очікується близько +15... +21 градуси, в Криму - до +25 градусів.

У столиці 18 вересня пройде дощ. День буде холодний та вітряний. Пориви вітру досягатимуть сильних значень, до 15-20 метрів на секунду, похолодає до +11... +13 градусів.

Також Діденко додала, що за попередніми прогнозами, з 23 вересня в Україні очікується знову чудова, сонячна і тепла погода.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптики розповіли, які галузі в Україні постраждають від негоди і зіткнуться зі зливами, шквальними вітрами та заморозками. Повідомлялося, що у другій половині тижня в нашу країну прийдуть перші заморозки.

Також ми писали про те, що у Карпатах різко похолодало – у регіоні зафіксовано зниження температури до +3 градусів.