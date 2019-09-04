Теплом не порадує: синоптики дали невтішний прогноз на осінь

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Похолодання в Україну прийде швидко, а зима почнеться раніше терміну

Погода в Україні восени очікується дощова і холодна, а перші заморозки і сніг прийдуть вже у листопаді. Про це пише видання "Сьогодні".

Сонячна і тепла погода в Україні збережеться тільки на початку вересня. Ночі стануть прохолоднішими, а денна температура буде підвищуватися до +24 +26 градусів. А ось з середини місяця, за прогнозом завідуючої кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Укргдрометео НДІ НАН України, температура повітря почне істотно знижуватися.

"До кінця вересня різко похолодає, аж до заморозків", - зазначила вона.

Її слова підтвердив і народний синоптик Леонід Горбань. Він стверджує, що вже 11-13 вересня в Україні почнуться дощі, а нічна температура повітря опуститься до +5 градусів. Вдень можливе підвищення до +20 градусів.

У жовтні більша частина України опиниться в зоні холодного повітря, а також буде дуже багато дощів. Леонід Горбань прогнозує що на півдні температура повітря буде підвищуватися до +22 градусів, а в інших регіонах буде нижче, на 5-7 градусів.

Погода в Україні восени 2019 (Фото: segodnya.ua)

Вазіра Мартазінова обіцяє прохолодний жовтень і зазначає, що варто очікувати два "бабиних літа" – 4-5 днів перед Покровою (14 вересня), а також кілька днів наприкінці місяця, після 20-го жовтня.

Листопад синоптики прогнозують аномально холодним. За словами Горбаня, вже 7-8 листопада можливі перші холодні дощі, які через кілька днів перейдуть в мокрий сніг. Після 15-го листопада можливі нічні заморозки, а наприкінці місяця очікується атмосферний фронт із Сибіру, який принесе з собою дощ зі снігом і морози.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астролог дав несподіваний прогноз для України на осінь.

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