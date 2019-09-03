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Україну восени накриє снігом: перепад температури буде різким і суттєвим

STYLERЖиття    03.09.2019 - 19:01
Україну восени накриє снігом: перепад температури буде різким і суттєвим
Колаж (РБК-Україна)

Відомий український астролог попередив про снігопади восени

Восени 2019 українців чекає дуже неприємний погодний сюрприз - снігопади. Про це повідомив відомий український астролог Влад Росс, пише "Главред". За словами Росса, до кінця жовтня сильного холоду можна не чекати, але після цього варто приготувати теплий одяг, так як в нашій країні різко похолодає.

Справжній снігопад можливий в листопаді, повідомляє астролог.

"Після цього ("бабиного літа" - Ред.) розпочнеться з'єднання Сатурна з Місяцем і Плутоном, які будуть в квадраті до Марса, що принесе різке похолодання в останніх числах жовтня і на початку листопада. Причому перепад температури буде настільки різким і значним, що може раптово осніжити у зв'язку з вторгненням арктичного холоду. Але до середини 20-х чисел жовтня нам про холоді турбуватися не варто", - повідомив Влад Росс.

Також астролог зазначив, що восени 2019 року українцям знову пощастило, так як опалювальний сезон почнеться не за графіком.

Україну восени накриє снігом: перепад температури буде різким і суттєвимІлюстративне фото (відкриті джерела)

Як ми раніше писали, астролог Влад Росс озвучив прогноз погоди на осінь і повідомив, коли настане "бабине літо".

Також ми писали про те, що в Мінсоцполітики України оприлюднили графік святкових і вихідних днів в 2020 році.

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