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Вчителям підняли зарплати: які надбавки отримають різні категорії

STYLERЖиття    11.07.2019 - 07:43
Вчителям підняли зарплати: які надбавки отримають різні категорії
Вчителям підвищать зарплату (Колаж РБК-Україна)

З 2020 року введуть зовсім нову тарифну сітку оплати праці педагогів

Підвищення заробітних плат для працівників педагогічної сфери затвердили у середу, 10 липня, на засіданні Кабінету міністрів України. Вчителі, працівники вузів, а також вихователі дитячих садів можуть розраховувати на надбавку до зарплати у розмірі 20-70%.

У працівників педагогічної сфери тепер буде 7 підгруп, у науково-педагогічних працівників – 5 підгруп, у науковців – 4 підгрупи. У кожної підгрупи буде своя тарифна сітка оплати праці.

Молодший вихователь дитячого садка, який отримує зараз 4173 гривні, в які входить також 10% за престижність, у 2020 році буде отримувати оклад у розмірі 6369 гривень.

Наприклад, досвідчений вихователь дитячого садка, який на даний момент отримує оклад + 30% доплати і 10% надбавки за престижність – у сумі 6509 гривень, з 2020 року почне отримувати 9100 гривень.

Молодий учитель, який отримує разом з окладом 10% за престижність і 20 % за перевірку зошитів – у сумі 6410 гривень, почне отримувати 7643 гривні.

Досвідчені вчителі вищої категорії, які зараз отримують 8182 гривні, будуть отримувати не менше 10500 гривень.

Молоді майстри в профтехучилищах отримують зараз 4540 гривень з надбавками, з 2020 року вони почнуть отримувати не менше 7700 гривень.

Досвідчені майстри зі стажем, які зараз отримують 6974 гривні, будуть отримувати 9800 гривень.

Керівники гуртків позашкільної роботи, які зараз отримують 4173 гривні, почнуть отримувати 5781 гривню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі суми підвищених пенсійних виплат для ветеранів АТО і чорнобильців.

А також ми розповідали про те, які категорії пенсіонерів отримають з 1 липня підвищені пенсії і на скільки.

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