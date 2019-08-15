ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шкільні канікули 2019-2020: коли і скільки відпочиватимуть учні

STYLERЖиття    15.08.2019 - 07:33
Шкільні канікули 2019-2020: коли і скільки відпочиватимуть учні
Графік шкільних канікул 2019-2020 (Фото: колаж РБК-Україна)

МОН рекомендувало графік канікул в українських школах у новому навчальному році

Дати шкільних канікул 2019-2010 в кожному навчальному закладі керівництво визначає самостійно. Згідно із законом про освіту, загальна тривалість канікул у школах не повинна перевищувати 30 днів. Міносвіти тільки може рекомендувати відповідний графік.

Перші дзвінки в школах пролунають традиційно в перший будній день вересня, який цього року припадає на 2-е число в понеділок. Хоча до старту навчання залишилось два з половиною тижні, школярі та їх батьки вже почали обдумувати і будувати плани на осінні канікули.

У МОН поділилися рекомендаціями та запропонували такий графік:

  • для осінніх канікул вказаний період з 28 жовтня по 3 листопада,
  • для зимових - з 23 грудня по 7 січня,
  • весняні канікули планують провести з 23 березня по 29 березня,
  • літній та найдовший і найприємніший відпочинок для школярів традиційно триватиме з 1 червня по 31 серпня.

Шкільні канікули 2019-2020: коли і скільки відпочиватимуть учні

Ілюстративне фото (pixabay.com/Allexsalon)

Зазначимо, що в школах можуть варіювати дати і зрушувати початок або закінчення канікул, якщо для цього буде необхідність. Приводом для додаткових канікул може стати епідемія грипу, карантин, значне погіршення погодних умов, інші особливості на місцях.

Які додаткові вихідні варто очікувати

З нагоди державних та релігійних свят для школярів вихідними будуть наступні дні:

  • 14 жовтня (понеділок) - День захисника України.
  • 25 грудня (середа) - католицьке Різдво.
  • 8 березня (неділя, тому очевидно вихідним днем стане понеділок 9-го) - Міжнародний жіночий день;
  • 19 і 20 квітня (неділя і понеділок) - Великодні свята;
  • 1 травня (п'ятниця) - День праці;
  • 9 травня (субота, тому напевно вихідний перенесуть на понеділок 11 травня) - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Шкільні канікули 2019-2020: коли і скільки відпочиватимуть учні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нагадаємо, що в Україні невакциновані діти не зможуть відвідувати заняття у дитсадках і школах. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун та міністр освіти і науки Лілія Гриневич закликала українців зробити своїм дітям всі необхідні щеплення до 1 вересня.

Раніше ми писали про те, як українці святкуватимуть День Незалежності.

Вихідні в серпні: коли і скільки будемо відпочивати (календар) Шкільне ноу-хау: як вирішити проблему з домашніми завданнями
Новини України школьникиканикулы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся