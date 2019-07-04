Ганебне явище: Гриневич спантеличила вчителів нововведенням

Ілюстративне фото: Учитель у школі (hochu.ua)

Гриневич назвала репетиторство вчителем після занять "конфліктом інтересів"

Лілія Гриневич пояснила деталі шкільної реформи, нововведення якої безпосередньо стосуватимуться вчителів, які підробляють після занять. Йдеться про можливість займатися репетиторством - педагогів зобов'яжуть укладати з батьками учнів договір про надання платних освітніх послуг. Про це Міністр освіти України повідомила в інтерв'ю виданню "Високий замок".

За її словами, іноді вчитель не працює як належить на уроці, аби діти приходили до нього на індивідуальні платні заняття.

Гриневич назвала це "ганебним явищем".

МОН підготував і розіслав відповідні листи по школах.

"Це непедагогічно і це порушення. Тобто вчитель, який безпосередньо навчає дитину в школі, не може бути репетитором - це конфлікт інтересів", - наголосила чиновник.

У той же час Гриневич зазначила, що у школи є право надавати легальні платні освітні послуги. Серед них - індивідуальне навчання з дітьми.

"Це обліковується як урок. З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг", - пояснила вона.

Також міністр додала, що у деяких дітей із дуже високими результатами ЗНО не було занять з репетиторами.

"Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини", - резюмувала Гриневич.

Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)

Як повідомлялося, раніше міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла батькам про те, чи можуть учня змусити прибирати в класі.

Також ми писали про те, що у Львові на вчителя подали до суду за те, що він знайшов помилки в підручнику.

Нагадаємо, що пропускної поріг зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році був знижений для випускників, які належать до національних меншин.