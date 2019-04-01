ru
ua

Українські полярники вже обрали президента: результат голосування (фото)


Результати виборів 2019 стали відомі на ділянці в Антарктиці на станції "Академік Вернадський"

Результати виборів президента України 2019 вже відомі на ділянці на науковій станції "Академік Вернадський" в далекій Антарктиці, де українці також мали можливість для волевиявлення. Свої голоси за майбутнього главу держави віддали 36 осіб (всього 37 виборців). Один виборчий бюлетень був визнаний недійсним, йдеться на Facebook-сторінці громадянської мережі "ОПОРА".

Також в мережі опублікували фото листків, на яких був представлений звіт про хід голосування та його результати. Зауважимо, що спочатку було невірно почуто щодо одного бюлетеня - його помилково записали як такий, що не підлягає врахуванню.

Результати голосування 31 березня на виборчій дільниці № 801052 в Антарктиці:

Ольга Богомолець - 1

Юрій Бойко - 1

Олександр Мороз - 1

Валентин Наливайченко - 1

Ігор Смешко - 1

Олександр Шевченко - 2

Руслан Кошулинський - 2

Анатолій Гриценко - 3

Володимир Зеленський - 5

Петро Порошенко - 19

Також повідомляється, що жодних скарг під час голосування не було

 

Українці в Антарктиці проголосували на виборах президента 2019 (Фото: facebook.com/cn.opora)

Нагадаємо, що 24-я експедиція українських науковців вирушила до Антарктики на станцію "Академік Вернадський" 18 січня. Саме ця експедиція стала найбільшою за кількістю учасників і найтривалішою після 2001 року.

Зазначимо, що явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 20 годину 31 березня склала 63,48% у 198 округах з 199.

Також ми писали про те, що користувачі мережі вже активно обговорюють дані Національного екзит-полу.

Додамо, що вибори президента України – можливість проголосувати тим, хто живе за кордоном. Всього в інших країнах відкрито понад 70 дільниць для голосування. Першою країною, де почали голосувати за президента України, відповідно до часового поясу стала Австралія.

НБУ підвищив офіційний курс євро Набув чинності закон про визнання воїнів УПА учасниками бойових дій
Читати всі новини