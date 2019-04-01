Українські полярники вже обрали президента: результат голосування (фото)

Результати виборів 2019 стали відомі на ділянці в Антарктиці на станції "Академік Вернадський"
Результати виборів президента України 2019 вже відомі на ділянці на науковій станції "Академік Вернадський" в далекій Антарктиці, де українці також мали можливість для волевиявлення. Свої голоси за майбутнього главу держави віддали 36 осіб (всього 37 виборців). Один виборчий бюлетень був визнаний недійсним, йдеться на Facebook-сторінці громадянської мережі "ОПОРА".
Також в мережі опублікували фото листків, на яких був представлений звіт про хід голосування та його результати. Зауважимо, що спочатку було невірно почуто щодо одного бюлетеня - його помилково записали як такий, що не підлягає врахуванню.
Результати голосування 31 березня на виборчій дільниці № 801052 в Антарктиці:
Ольга Богомолець - 1
Юрій Бойко - 1
Олександр Мороз - 1
Валентин Наливайченко - 1
Ігор Смешко - 1
Олександр Шевченко - 2
Руслан Кошулинський - 2
Анатолій Гриценко - 3
Володимир Зеленський - 5
Петро Порошенко - 19
Також повідомляється, що жодних скарг під час голосування не було
Українці в Антарктиці проголосували на виборах президента 2019 (Фото: facebook.com/cn.opora)
Нагадаємо, що 24-я експедиція українських науковців вирушила до Антарктики на станцію "Академік Вернадський" 18 січня. Саме ця експедиція стала найбільшою за кількістю учасників і найтривалішою після 2001 року.
Зазначимо, що явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 20 годину 31 березня склала 63,48% у 198 округах з 199.
Також ми писали про те, що користувачі мережі вже активно обговорюють дані Національного екзит-полу.
Додамо, що вибори президента України – можливість проголосувати тим, хто живе за кордоном. Всього в інших країнах відкрито понад 70 дільниць для голосування. Першою країною, де почали голосувати за президента України, відповідно до часового поясу стала Австралія.