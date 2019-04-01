Украинские полярники уже выбрали президента: результат голосования (фото)

Результаты выборов президента Украины 2019 уже известны на участке на научной станции "Академик Вернадский" в далекой Антарктике, где украинцы также имели возможность для волеизъявления. Свои голоса за будущего главу государства отдали 36 человек (всего 37 избирателей). Один избирательный бюллетень был признан недействительным, говорится на Facebook-странице гражданской сети "ОПОРА".

Также в сети опубликовали фото листков, на которых был представлен отчет о ходе голосования и его результаты. Отметим, что сначала было неверно услышано относительно одного бюллетеня - его ошибочно записали как не подлежащих учету.

Результаты голосования 31 марта на избирательном участке 801052 в Антарктике:

Ольга Богомолец - 1

Юрий Бойко - 1

Александр Мороз - 1

Валентин Наливайченко - 1

Игорь Смешко - 1

Александр Шевченко - 2

Руслан Кошулинский - 2

Анатолий Гриценко - 3

Владимир Зеленский - 5

Петр Порошенко - 19

Также сообщается, что никаких жалоб во время голосования не было.

Украинцы в Антарктике проголосовали на выборах президента 2019 (Фото: facebook.com/cn.opora)

Напомним, что 24-я экспедиция украинских ученых отправилась в Антарктику на станцию "Академик Вернадский" 18 января. Именно эта экспедиция стала крупнейшей по количеству участников и самой продолжительной после 2001 года.

Отметим, что явка на выборах 2019, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20 часов 31 марта составила 63,48% в 198 округах из 199.

Также мы писали о том, что пользователи сети уже активно обсуждают данные Национального экзит-пола.

Добавим, что выборы президента Украины – возможность проголосовать тем, кто живет за границей. Всего в других странах открыто более 70 участков для голосования. Первой страной, где начали голосовать за президента Украины, соответственно часовому поясу стала Австралия.