Вчилися уму розуму: як пройшов тренінг "Слуг народу" в Трускавці

Зеленський в Трускавці – як проходив тренінг слуг народу (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський приїхав до Трускавця, щоб проекзаменувати нових "Слуг народу"

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня прибув з візитом в Трускавець, Львівська область, щоб по закінченні тренінгу "школа молодого нардепа", проекзаменувати новоспечених "слуг народу". Навчання тривало лише тиждень, але він був дуже насиченим. "Страна.uа" згадала, як це було.

Відкрита частина інтенсиву

Тренінг нових членів команди "Зе" розпочався 29 липня в найдорожчих готелях Трускавця - "Ріксосі" і "Женеві". Дмитро Разумков, який відкрив перший день тренінгів, розповів, що більш доступне місце знайти просто не встигли.

"Сьогодні будуть розповідати про ваше становлення політиками, тому що більшість з вас поки що такими не є. Ви повинні думати про те, що хочете почути про себе від виборців через п'ять років", – заявив Разумков.

Разом з ним виступив голова Київської школи економіки Тимофій Мілованов. Викладачі цієї школи начитували майбутнім депутатам курс-інтенсив. У перший день пресу пускали на тренінги майже без обмежень - тому інформації було найбільше.

Вже зі старту майбутнім нардепам почали натякати, що вони поки нічого із себе не представляють. Для цього їм показували "антизразки". Наприклад, запитували, якими депутатськими досягненнями відомий екс-комбат Юрій Береза. Більшість не змогла відповісти на це питання.

Ряд питань стосувався очікувань депутатів від їх майбутньої роботи. Наприклад: "На вашу думку, до кінця вашої каденції у парламенті ви будете більш відомі або менш відомі за свої досягнення, ніж інші депутати?". Судячи з відповідей, більшість присутніх вважають, що затьмарять своїх колег.

"Практично всі вважають, що будуть кращими. Такого точно не буде. Ті, хто відповіли позитивно, – не живуть в реальності", – заявив Мілованов.

Закрита частина інтенсиву

Наступні лекції проходили в напівзакритому режимі. Якихось журналістів (наприклад, з "1+1" Ігоря Коломойського) пускали в "Ріксос" та "Женеву", але основну масу ЗМІ - ні. Незважаючи на це, кожен день відбувалися витоки інформації, з яких можна скласти загальну картину.

На закритих тренінгах мова йшла про лекції по бюджетному процесу, податкам, макроекономіці і "стрибку оленя" - ідеї, як запустити економічний зріст у країні на рівні 7% в рік. Серед лекторів - сам Мілованов, екс-міністр фінансів часів Ющенка Віктор Пинзеник та інші.

Одним з головних скандалів закритої частини тренінгів став виступ радника Зеленського Микити Потураєва. Відео опинилося у розпорядженні "Країни". На ньому Потураєв, якого представили членом "ідеологічної групи", зробив досить одіозну заяву.

"Давайте розберемося, перш ніж почнемо працювати (а я буду працювати разом з вами), хто ми такі. ... Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський. Вам про це вже говорили, і я хочу звернути на це ще раз вашу увагу: всі ви, і я в тому числі, людина, яка займається політтехнологіями з 1996 року, а багато з вас, в цей час, ще в дитячий садок ходили... Всі ви - політично ніхто. Я хочу, щоб це кожен почув", - заявив він.

Зеленський в Трускавці – як проходив тренінг слуг народу (відео: youtube.com/Країна.ua)

Заява Микити Потураєва викликала ефект бомби, що розірвалася в соцмережах. Він заявив, що не пройшов у Раду, якби не бренд "Слуги народу". Мережа порахувала, що заява радника Зе по ідеології нагадала технології, що використовуються в сектах. Нівелювання окремих учасників і звеличення "божества", на яке всі повинні рівнятися. Черговим підтвердженням "сектантства" став ролик, на якому "слуги народу" роблять стрибки. Користувачі мережі розчарувалися після того, як дізналися, що стрибки були пов'язані з простою фізичною активністю, яка необхідна для відновлення організму.

"Тренінг повинен проходити з елементами рухів, інакше ми за 13 годин роботи щодня будемо мати купу хвороб", - пояснив ці стрибки Зе-кандидат.

Скільки коштував тренінг?

Також стало відомо, в яких номерах живуть майбутні депутати. Фото опублікував самий молодий нардеп від президентської партії Святослав Юраш. Вартість самого бюджетного двомісного номера - від 3500 грн.

Зеленський в Трускавці – як проходив тренінг слуг народу (скріншот: twitter.com)

Зеленський в Трускавці – як проходив тренінг слуг народу (фото: twitter.com)

Зеленський - экзаментор

3 серпня на закриття навчального інтенсиву для депутатів "Слуга народу" приїхав президент Володимир Зеленський і шеф його Офісу Андрій Богдан. Він приїхав в "Ріксос" після обіду і провів закриту зустріч з обраними депутатами.

Перед візитом глави держави в готелі посилили правила входу - при вході проходив жорсткий огляд держохорони, а деяких - включаючи майбутніх депутатів - навіть разували.

На сторінках в соцмережах і сайті президента нічого про зустрічі з Зе-нардепами в Трускавці немає. Підсумки навчання підвів Тимофій Милованов - керівник тренінгів. Він заявив, що студенти виявилися "неповерхневими" і "неагресивними". "Більшість хоче вчитися", - заявив глава Київської школи економіки. Він також заявив, що ЗМІ "поверхневі, їх не цікавить суть, і вони майже не розуміють, що відбувається".

Він також заявив, що його школа отримувала фінансування від фонду Сороса. На його думку, трускавецька школа - це "надзвичайне явище в галузі освіти".

Зеленський в Трускавці – як проходив тренінг слуг народу (скріншот: facebook.com)

А в кінці тренінгу його учасникам видали "Самовчитель по лідерству в ілюстраціях".

Зеленський в Трускавці – як проходив тренінг слуг народу (фото: Країна.ua)

Нагадаємо, що "Слуга народу" висуне Разумкова на пост спікера Ради.