Зеленський жорстко відповів на "відставку" Богдана: мережа в замішанні

Володимир Зеленський дав останній коментар про "відставку" Андрія Богдана
Відставка Андрія Богдана стала найбільш обговорюваною темою за останні два дні. Журналісти в черговий раз вирішили уточнити, чи піде глава АП з займаної посади, на що Президент України Володимир Зеленський різко відреагував. Під публікацією РБК-Україна в Facebook користувачі обурилися через реакцію гаранта, а деякі вважають, що звільняти Богдана поки немає необхідності.
Зеленський відповів на питання, чому інформація щодо заяви про відставку Богдана не була спростована. Гарант сказав, що заява дійсно існує.
"Спростування чого? Він (Богдан - ред.) написав заяву, це ж правда. Людина готова (піти у відставку - ред.) в будь-який час, коли суспільство захоче...", - підкреслив він.
Журналісти в розмові з Зеленським припустили, що заява про відставку Богдана з'явилася для підриву довіри до українських засобів масової інформації.
"Я нічого не підривав. Ми одна команда, ми сказали, що ми не тримаємося за крісла. Я можу ще раз повторити", - відповів глава держави.
В соціальній мережі Facebook розповіли, що вже дві петиції про відставку Андрія Богдана були підписані. Як відреагувала громадськість на заяву Зеленського:
Зеленський прокоментував відставку Богдана і обурив мережу (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)
Нагадаємо, що раніше стало відомо, як Зеленський з'їздив в Трускавець. Перед його прибуттям в місті стався переполох.