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Зеленський пригрозив депутатам "Слуги народу" (відео)

STYLERЖиття    04.08.2019 - 14:24
Зеленський пригрозив депутатам "Слуги народу" (відео)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський висловив серйозність своїх намірів

Володимир Зеленський, який нещодавно дав коментар щодо "відставки" Андрія Богдана, пригрозив депутатам "Слуги народу" серйозною розмовою у випадку поганого виконання посадових обов'язків. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі "Ze! Life".

Зеленський заявив, що на даний момент на депутатів лягає серйозна відповідальність і виконувати свої обов'язки вони повинні своєчасно, не вдаючись до обману громадян.

"У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, що на них лежить серйозна відповідальність. На них лежить така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або дзвонити про щось домовлятися з кимось. То якісь серйозні дядьки, то жінки будуть їм щось пропонувати... Навіть щоб вони про це не думали. Тобто я не хочу і не буду впливати на партію, але якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з цими депутатами", - заявив Зеленський.

Зеленський пригрозив депутатам Слуги народу - відео

Нагадаємо, що знаменита українська співачка Ірина Білик розповіла, що думає про президента України Володимира Зеленского і поділилася своїми думками щодо того, що може очікувати Україну далі.

Як ми раніше повідомляли, у мережі з'явилося відео, на якому показали, навіщо в Трускавець приїхав Володимир Зеленський і що він робив на тренінгу.

До речі, Володимир Зеленський дав останній коментар про "відставку" Андрія Богдана. Зеленський відповів на питання, чому інформація щодо заяви про відставку Богдана не була спростована. Гарант сказав, що заява дійсно існує.

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