"Слуга народу" висуне Разумкова на пост спікера Ради

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков заявив, що в "Слузі народу" хочуть обрати його спікером парламенту

Партія "Слуга народу" може обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова. Про це заявив Разумков після зустрічі з однопартійцями у Трускавці, передає РБК-Україна.

За словами Разумкова, в "Слузі народу" вирішили пропонувати на посаду голови парламенту саме його кандидатуру.

"На сьогоднішній день партія ("Слуга народу", - ред.) буде пропонувати мене як кандидата на посаду спікера Верховної ради", - сказав він.

Крім того, глава "Слуги народу" додав, що на посаду першого заступника спікера парламенту він пропонуватиме представника президента у Верховній раді Руслана Стефанчука.

"Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія "Слуга народу" в майбутній Верховній раді. Були кадрові пропозиції щодо президії, щодо глав комітетів і їх керівництва", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що призначення нового прем'єр-міністра України не буде виключним рішенням глави держави Володимира Зеленського. За словами Богдана, нового прем'єра обере коаліція.

Як писало РБК-Україна раніше, в Офісі президента розраховують, що Верховна рада дев'ятого скликання почне працювати вже на початку вересня 2019 року.

Підкреслимо, в "Слузі народу" пропонували провести перше засідання нового скликання Верховної ради вже в серпні цього року.